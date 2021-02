Riki Rivera busca su continua reinvención con su nuevo trabajo discográfico

La palabra reinvención es una de las que mejor se podría aplicar al cantante Riki Rivera, que, con un Goya en su estantería por la película ‘El Niño’, acaba de editar su nuevo trabajo discográfico ‘El otro lado’, e intenta salir adelante, como el resto del músicos de país, en medio de unas medidas “horrorosas” contra el sector.



En una entrevista con Efe, el cantante gaditano ha presentado los detalles del espectáculo ‘Nada que no sienta’, una gira con la que pretende pelear desde el escenario “contra todas las medidas que se han tomado de cara a la cultura, que nos perjudican en todo, nos hacen un daño increíble, están agrietando un tejido cultural que nosotros creamos y exportamos”.



Para este artista, de todas las medidas adoptadas para preservar los contagios en relación a la cultura, “no hay ninguna que sea positiva”, aunque "intentamos adaptarnos para seguir teniendo ese contacto con el público. El secreto está en el tiempo que tardes en adaptarte”, ha explicado.



Ha puesto el ejemplo del concierto protagonizado el pasado fin de semana en Málaga, “donde se podía citar todo lo malo, con lluvia, frío, un sábado a las cuatro de la tarde, una provincia muy castigada por la covid, pero fue gente muy ilusionada que quería ver el show, y fue mágico. Esas cosas demuestran que si te adaptas, al menos puede seguir fluyendo todo un poco”.



Con esa premisa estará en cochera Cabaret de Madrid el próximo 27 de febrero, el 13 de marzo en la Sala Cajasol de Sevilla, el 24 de abril en las Cocheras del Puerto de Huelva y el 25 de abril en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde quiere volver a demostrar que “el arte tiene que fluir, no entiende de condiciones ni horarios”.



“Durante el confinamiento salió un sexto sentido para compartir cosas y motivar a la gente”, ha explicado el cantante gaditano.



En su opinión, se viven momentos complicados porque “hay mucha gente que no se está creyendo nada, o se está creyendo todo, y hay mucha gente muy sensible, a quien todo le llega y le afecta”, contra lo que él mismo está trabajando “con un espectáculo teatral con canciones que he escrito para otros artistas, un poco de monólogo explicando mi visión, pero acabamos en conexión completa con el público”.