Ritos aplazados y problemas candentes

A la vez que debía enfriarse la cera del paso del Resucitado en Santa Marina tenían que haberse abierto de par en par las puertas de la plaza de la Real Maestranza para dar comienzo a una nueva temporada taurina. Pero no ha sido así... no hubo himnos ni discursos en el Lope de Vega en torno a ese pregón matinal que dejó sin pronunciar el escritor y académico catalán Félix de Azúa, que tampoco fue presentado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pero más allá de esa parafernalia, el aficionado soñaba con reencontrase con la belleza inmarchitable del coso del Baratillo, que debía haber estrenado sus mejores galas en este Domingo de Resurrección que pasó como un irreconocible páramo vacío. Los nombres de Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey –con los traídos y llevados toros de Garcigrande- aún cuelgan de esos carteles, convertidos en barcos fantasmas e inquietantes testigos de lo que ya no podrá ser. La lista de rutinas conocidas y esperadas que animaban la prefiera es mucho más larga pero no podrán convertirse en antesala de las ansiadas tardes de toros. Sin ir más lejos, en las agendas sigue anotado que esta tarde se entregaban los premios de la Caja Rural y se presentaba el libro ‘Maestranza’ que coordina Carlos Crivell. El martes posterior a la Semana Santa tampoco se puede entender sin el trofeo de los médicos, que en este año desolador no podrán recoger Pablo Aguado y el banderillero El Pilo. Por la tarde había anotado un ‘Mano a Mano’ de la fundación Cajasol; tampoco se entregarán los galardones que cuida con mimo Rosana González, directora del Gran Meliá Colón... La lista de efectos colaterales no ha hecho nada más que empezar.