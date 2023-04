Roberto Reina in memoriam

Sin que pueda precisar la comisaría de las obras que se muestran de la selección que se ha hecho de toda la producción que fue realizando a lo largo de su vida, quien fuera pintor, grabador, acuarelista, escritor, poeta, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, en el Colegio S. Francisco de Paula de Sevilla y en el Estudio-Academia que compartió con los también (olvidados) pintores José Luis Pajuelo y Luis Montes, ya que no hay folleto, ni catálogo, ni hoja de sala, ni nadie las veces que he ido que pudiera informarme y la Nota de Prensa de la propia Diputación o de las agencias que se han hecho eco se limitara a dos líneas, lo cierto es que me ha parecido extraordinaria.

También que, mejor que quien esto va a firmar, sean las fotografías que he hecho con mi móvil, de algunas de las obras expuestas, para que sean ellas aunque no tengan la calidad que merecería, las que hablen de él por todos aquellos que le quisimos, que él nos quiso, o que ni siquiera le conocieran y lo hacen espero que deslumbrándose ante su magisterio y maestría.

Segundo, por el recuerdo a esa rara avis en el panorama de las artes -no sólo ahora, que las cosas se están poniendo demasiado oscuras para los artistas plásticos- a los que tanto gasto, energía –y gasto de energía- le supone no el llegar ni siquiera a que se adquieran sus obras, ni a la fama (efímera pero de candelabro), porque esta va a depender muchas veces de la vinculación política, de si tiene galerista y si además este tenga en nómina a su particular agente de comunicación, o del que vaya por la vida discretamente, sin escándalos tan fáciles como el que acabamos de ver en estos días –ese sí que ha sido objeto de todos los medios- porque el Campechano-Emérito apuntaba al símbolo de Madrid, o a los que se desnudan, apoyan, reivindican lo que dicten las consignas, sin considerar ahora la calidad de las obras, sino que la causa no sea estrictamente de arte y sin querer decir esto que no haya que luchar por las causas justas.