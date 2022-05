Salvador Sobral, el cantante que surgió del frío

Actualizado: 29 may 2022 / 15:29 h.

Salvador Sobral triunfó ayer en la presentación en el Teatro de la Maestranza de su último disco, aunque más que último él prefiere llamarlo, tal y como le dijo su contrabajista en directo, André Rosinha, el más reciente. No en vano este disco recoge sus vivencias tras el trasplante de corazón que le dio una nueva vida. De ahí su título, BPM que son las siglas de “batimentos por minuto” que en castellano significa “latidos por minuto”. Se trata del primer trabajo discográfico en el que él compuesto de forma íntegra, junto al pianista Leo Aldrey, de quien él ha declarado que es “el perfecto traductor de mi alma musical”. Leo no le no le acompañó ayer el en el escenario del Teatro de la Maestranza. En su lugar estuvo Max Agnas, con quien Sobral no paró de interactuar durante la actuación, al igual que con los otros músicos. Y es que si algo caracteriza a las actuaciones del cantante portugués que se dio a conocer en Eurovisión, es su capacidad para interactuar en directo, tanto con sus músicos como con el público, dando rienda suelta a su sentido del humor, que él sabe incluso llevar al contexto del lugar, gracias a una loable facilidad para los idiomas. Oyéndole hablar, cualquiera hubiera dicho que era de Cádiz.

El público del Maestranza entregado a Salvador Sobral por su simpatía y su compromiso. Pura emoción y energía sobre el escenario.



Enfundado en una sencilla camisa blanca, pantalón oscuro y zapatillas blancas de deporte, Sobral apareció en el escenario como una exhalación, una vez que sus músicos habían comenzado a tocar. Por su gestualidad parecía que iba a ofrecer una actuación envuelta en solemnidad. Un calificativo que, según él mismo nos dijo, define al escenario del Teatro de la Maestranza y que, de alguna manera, envuelve sus canciones. No en vano giran en torno a su experiencia con la enfermedad y la cercanía con la muerte. Pero, en realidad, lo que primó en este concierto fue la energía desbordante de Sobral -que no paraba de votar y bailar- que contrastaba con la dulzura envolvente de las melodías, y esa suerte de juego vocal que llevó al artista a cantar en más de una ocasión sin micrófono, poniendo sus manos alrededor de la boca, a la manera de un altavoz, o incluso metiendo la cabeza mientras cantaba en la caja de resonancia del piano. A lo largo del concierto Sobral fue intercalando los temas en portugués del disco, como ‘Só Um Beijo’, ‘anda Estragar- meos planos’, ‘Vertigem’, ‘Ay Amor’ ‘Nem eu’ o ‘Sangue do meu Sangue’ que fue el tema que grabó como single como adelanto del disco, con los dos temas en inglés, ‘Paint the town’ y ‘That old Waltz’ que incluye el disco y las dos canciones en castellano, ‘Canción Vieja’ y esa suerte de rap con el que el cantante consiguió sorprendernos de nuevo. En todos esos temas Sobral dejó un sitio para el lucimiento de sus músicos, Max Agnas al piano, André Rosinha al contrabajo, Bruno Pedroso a la batería y André Santo a la guitarra eléctrica y el ukelele. Con encomiable generosidad, mantuvo con ellos en todo momento un elevado grado de complicidad y disfrute, ya que a menudo los dejaba solos y se mantenía a un lado, con un gesto de visible concentración y placer en la escucha.