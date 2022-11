Santiago Segura presenta 'A todo tren 2’ con un cameo estrella

Al respecto, Florentino Fernández, quien también participa en 'A todo tren 2', ha lamentado que la Academia del Cine no reconozca a Segura "como se merece" ni a la comedia. " Está claro que no se le reconoce. Los números están ahí y es triste que la industria no lo haga ", ha manifestado.

El director ha asegurado estar "feliz" porque esos datos son la prueba de que el público responde. "A mi me encanta la película (Padre no hay más que uno 3) y de repente encuentro que a más de dos millones y medio también, asi que ya está ", ha comentado.

"Es algo histórico que el mismo director haya sido el más taquillero durante cuatro años pero no se lo digas a nadie que me pueden coger manía ", ha ironizado Segura, en una entrevista con Europa Press.

Para Inés de León ha supuesto una oportunidad dirigir un guión de Segura y Marta González de Vega, y ha desvelado cómo fue el ofrecimiento. "Me lo dijo un día por la calle que nos encontramos y me emocioné mucho. Pero cuando llegué a mi casa me di cuenta de lo importante que era y sentí un poco de presión", ha afirmado. En este punto, Segura ha elogiado a su compañera y ha augurado que "dará mucho de qué hablar" por sus buenos trabajos.

Las protagonistas de este filme son Paz Vega y Paz Padilla, quienes serán las encargadas de dejar a un grupo de niños solos en un tren. "He disfrutado mucho el rodaje, tenía ganas de hacer una comedia loca, ligera y divertida. Trabajar con Paz Padilla ha sido una suerte", ha explicado Paz Vega a Europa Press.

Por su parte, Paz Padilla ha confesado que el asunto que más le preocupó durante el rodaje fue no defraudar a Santiago Segura porque "es muy exigente consigo mismo y con los actores y cualquier cosa no le va a valer", aunque ha agradecido el "regalo" de participar en ella. "Creo que he aportado esa locura y frescura que yo tengo, que no puedo estar inmóvil", ha respondido. Por su parte, Paz Vega la ha calificado de "compañera ideal" para rodar 'A todo tren 2'.