Sanz: «El aplazamiento del Festival de Cine lo ha aconsejado el director»

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que "el aplazamiento, que no eliminación" del Festival de Cine a la primavera de 2024 --finales de abril, en principio, aunque todo está por cerrarse con la organización del Festival-- obedece a que así lo "ha aconsejado" el director de este evento, Ildefonso 'Tito' Rodríguez, para que "no coincida con los Grammy", que "son lo sufientemente importantes" como para "justificar el aplazamiento". El Festival está "consolidado en el tiempo, sí, pero le hace falta un salto de calidad", ha subrayado a continuación.

En una atención a medios en un acto de presentación de la próxima campaña de plantación en la calle Campo de los Mártires, el regidor hispalense ha defendido que "Sevilla es capaz de organizar muchas cosas a la vez", pero "los espacios escénicos que tiene la ciudad, en el mes de noviembre, están ya todos bloqueados por el tema Grammy", un extremo, ha sostenido Sanz, que el anterior alcalde, Antonio Muñoz, "sabía".

"Está perfectamente justificada la decisión de aplazar el Festival de Cine porque durante todo el mes de noviembre Sevilla va a ser el escaparate del mundo y todos los servicios municipales van a estar pendientes de que no falle nada", ha sostenido el alcalde 'popular', que ha lanzado una pregunta: "¿La música no es cultura? ¿Sólo el cine es cultura? ¿Los Grammy no son un evento cultural musical de relevancia internacional como ninguna otra?".

Sanz ha acusado a Muñoz de "haber dejado morir" el Festival, "lleno de deudas y premios que todavía no se habían pagado" cuando el nuevo gobierno municipal aterrizó en el Ayuntamiento. "Un Festival --ha continuado el alcalde-- que había perdido la calificación de la Academia Europea del Cine porque ya no anunciaba sus nominaciones aprovechando la cita de Sevilla", extremo que, según ha recordado, "consiguió Juan Ignacio Zoido y se perdió el año pasado con Muñoz".

Por último, el primer edil de la capital andaluza ha defendido que "no he ganado las elecciones para hacer la misma política cultural que Muñoz". "Hay sevillanos que me han votado pensando en que Sevilla se merecía, por ejemplo, una Feria del Libro que no sea de tercera división y por eso voy a trabajar; seguramente, hay muchos sevillanos que me han votado pensando que Sevilla merecía un Festival de Cine de mucha más calidad y voy a trabajar por ello", ha argumentado.

Por último, el alcalde ha recordado que, además del "esfuerzo" económico de la Junta en los Grammy (18 millones de euros), "el Ayuntamiento hace un importantísimo esfuerzo económico de más de cuatro millones de euros para que Sevilla sea durante todo el mes de noviembre el escaparate del mundo", al tiempo que ha insistido en que el anterior alcalde "hace unos meses, tampoco estaba pensando en el Festival, ya que le dimitió el director un mes antes de las elecciones municipales" del pasado 28 de mayo.