¿Se pinta con la vulva o con el pene?

El mundo no está ahora para reivindicar además de todas las causas que son de Justicia Universal, otros temas aparentemente más nimios que se vienen dando en los últimos años en algunos de los países de nuestro entorno, en concreto en el nuestro, o incluso en nuestra propia ciudad. Opciones sexuales de todos los géneros imaginables, llevadas o no a la práctica, son el tema de libros, exposiciones, conferencias, mesas redondas, opiniones públicas y privadas en diferentes medios, redes sociales y foros culturales.

En estos momentos hay una serie de cuestiones tan candentes como Guerras, Conflictos bélicos, ideológicos, políticos, económicos, religiosos, raciales y culturales, etc., como para que se presente a los medios, al menos a esta reportera del arte así lo han hecho, una serie de personas agrupadas bajo el nombre de “¡ARTE SEXUADO, NO!” que reivindica mediante Manifiestos, Manifestaciones, Intervenciones Urbanas, Happenings y Performances que recorren gran parte de la geografía occidental, el que precisamente no se establezcan –o no se pretenda establecer- signos, sesgos, señales identitarias no necesariamente explícitas, como pudiera ocurrir con otros colectivos que pudieran continuar produciendo rechazo, y por tanto esos sí que justificarían sus acciones -también los marginados por cualquier causa- a través del Arte.

No. Ellos lo que quieren, es que no se juzgue, interprete, analice una determinada obra de diferente manera tanto si está hecha por un hombre, por una mujer, por un gay o una lesbiana, un@ binari@, etc. porque según ellos y la pregunta que lanzan, es que si ¿El Arte tiene género?, o mejor que esto: si es posible percatarse simplemente viendo la obra, si está hecha por alguno de estos pronombres: yo, él, ella, etc. porque esta es otra de las cuestiones latentes y porque aquí habría que diferenciar lo que es el género y las opciones sexuales, incluyendos los cambios trans.

Cuando ellos ven una obra, lo primero que se preguntan no es si está hecho por un hombre o una mujer, aunque ciertamente haya algunos detalles atribuibles, por ejemplo a ellas, como pueden ser la delicadeza del color, el tema elegido (maternidades o gestantes sobre todo), o la manera más suave de representarlo, etc. aunque no tienen por qué ser exclusivos/exclusivistas.

Son cuestiones espinosas y ellos lo saben, dando por sentado que no tienen ánimo de provocar (no digamos de lucro), pero son conscientes de lo que significa el ir en contracorriente de cualquier cosa impuesta, porque ya de por sí estas lo son.

Tampoco son negacionistas. Aceptan precisamente la diversidad. Lo que rechazan es la queja continua que no conduce a nada salvo que se trate específicamente de cualquier tipo de obra, por mujeres y dirigida a mujeres, o el mismo caso de hombres a hombres heteros.

No niegan tampoco el arte homosexual hecho para homosexuales o para los que no lo son, ni aún el contenido publicitario que pudieran tener este tipo de muestras. Lo que niegan es el sexismo obligatorio, el que se produzca curiosamente lo contrario de lo que proponen: el que haya ghetos y que estén por separado el arte de los LGTBQ+ y el de los dos desde Adán y Eva, considerando que estos representaban al macho y a la hembra.

No ignoran que pueden ser tachados de reaccionarios, de derecha incluso extrema, para nada progresistas. Pero entonces y siguiendo el mismo guión, tendríamos que considerar que el Arte tiene ideología. Es obvio que sí, que el Guernica, Cuelgamuros y tantas otras otras representaciones, lo son. Pero hablamos de arte, no de arte sexualizado y por eso, aunque en el fondo saben –nadie lo ignora- que el arte como todo lo demás, puede interpretarse también desde estos aspectos o puntos de referencia.

Con esto quiero decir –y esta es mi opinión personal- que este asunto estará abierto a miles de interpretaciones de cualquier –en este caso- artísticas, políticas, ideológicas, etc. Algo ajeno al hecho de pintar, esculpir, fotografiar,...y porque como decía Ciorán: “El Arte es un asunto de tres: el artista, la obra y el espectador”. Quien buen interpretardor que lo onterprete, buen interpretador será.