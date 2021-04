Siempre nos quedará el flamenco

Y para terminar esta singular semana de flamenco culminará con la Gala de entrega de los Giraldillos de la XXI Bienal de Flamenco en el Teatro Lope de Vega. Junto a los ya mencionados Pedro El Granaíno, Alfredo Lagos y Andrés Marín, la última edición de la Bienal galardonó también a Diego Villegas con el ‘Giraldillo al Mejor Instrumento Solista’; la obra de David Coria ¡Fandango! con el ‘Giraldillo al Mejor Espectáculo’ y a Paula Comitre con el ‘Giraldillo Revelación’

Además, el Jurado presidido por el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, concedió también, tres Giraldillos que reconocieron algunos aspectos artísticos relevantes y singulares de esta edición de la Bienal de Flamenco no comprendidos en las categorías anteriores. Fueron: ‘Giraldillo al cante de acompañamiento’ para David Lagos; el ‘Giraldillo a la maestría’ para El Pele; el ‘Giraldillo al momento mágico’ para María Moreno al arranque de la soleá en su espectáculo More (no) More por la densidad expresiva en la lenta subida de sus brazos y la profundidad del juego tiempo-espacio flamencos. Y por último, Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Sevilla otorgó el Giraldillo “Ciudad de Sevilla”, que como hemos señalado más arriba recayó en Rafael Riqueni.

La Gala contará con la actuación de Paula Comitre. La joven bailaora sevillana ofrecerá una compilación de sus creaciones como broche final de la entrega.