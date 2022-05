La autora ha querido así dar una visión completa de esa historia “que se está perdiendo”. “Parece que solo queremos enseñar la historia que más nos conviene. Deberíamos saberla toda, todo lo bueno y lo malo que ha formado la sociedad que hoy somos, no solo las cosas buenas”. Los conflictos, las muertes en la mina, “en la que se enterraban a un lado y se seguía excavando por otro”, los trabajadores del campo “que eran mirados peor que los animales”. Una parte de nuestro pasado en el que “a la persona no se le respetaba”, y que asegura que “se sigue viviendo en parte así, aunque lo tenemos como tabú”. Es por ello que en esta primera novela “quería reflejar parte de la historia que no se cuenta en un aula porque se piensa que quizás no es fructífera, pero es real, ha pasado y está ahí”.

Esta novela ha formado parte del elenco de autores a través de los que La Estación de las Letras de La Rinconada pone la atención a la creación local y andaluza. Con Verónica Ventura son 10 los escritores y escritoras del ámbito más cercano sobre los que esta edición ha puesto el foco, siendo así un altavoz y un trampolín para todos aquellos que empiezan en la literatura.