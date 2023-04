Springsteen no decepciona en Barcelona e inicia la gira europea a lo grande

"Ghosts", "Prove It All Night", "Out in the street", "Candy's room", "Kitty's back" o "Brilliant disguise" han continuado la noche.

También "Letter To You", que no solía tocar con la banda y cuya letra se ha sobreimpresionado en catalán en las pantallas gigantes, un recurso que también ha usado en la acústica e íntima interpretación de "Last man standing".

Entre las más aclamadas de una noche en que algunos fans han echado en falta "The River" y "Streets of Philadelphia", "She's the one", "Wrecking Ball", "The Rising" y "Badlands", además, claro, de "Born in the USA", "Dancing in the Dark" y "Born to run", que llegaron en los bises.

Tampoco faltaron "Backstreets" y "Because the night", más conocida esta última en voz de otra reina incansable, Patti Smith.

Aplausos merecidos aparte ha recibido la banda del "boss", con veteranos como su esposa Patti Scialfa, entre otros, que ha demostrado estar en forma, y un nuevo miembro, Jake, que sustituye a su tío al saxofón, el desaparecido Clarence Clemons, y con el que Springsteen tiene gran química musical en el escenario.