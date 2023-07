Tal día como hoy nació Joaquín Romero Murube, con Sevilla en sus labios

Joaquín Romero Murube (1904-1969) fue uno de esos escritores finos de la Sevilla atípica que descubrió Unamuno que, formando parte no solo de la Generación del 27 sino incluso de su facturación local en la Sevilla del Ateneo, de Sánchez Mejías y de las dos orillas del río, terminó condenado al ostracismo porque los manuales de literatura de entonces no perdonaban el hecho de no haberse convertido en una víctima de la maldita guerra incivil. Y eso que su revista, Mediodía, fue el baluarte sureño de la metáfora sobre la que iban a cabalgar todos.

Fue nada menos que el Premio Nobel de aquella generación tan andaluza, Vicente Aleixandre, quien dijo que el autor de Pueblo lejano (1954) era probablemente el mejor prosista del 27. Lo dijo, claro, después de haber leído una de las plumas más agudas que había dado el articulismo andaluz del medio siglo, que empezó publicando en El Liberal y El Noticiero sevillano y que acabó consolidándose -como temida voz por las fuerzas vivas de aquí- en este mismo periódico, que siempre fue su casa, y en el ABC de Sevilla, donde le llegaron a mover la silla porque se atrevió con el Palacio de los Sánchez-Dalp y El Corte Inglés era ya otra fuerza vivísima e incontestable... Lo dijo, además, consciente de que Joaquín había publicado el mejor poemario de la inmediata posguerra, Canción del amante andaluz (1941), antes de que los grandes de su misma generación crearan sus mejores obras tan lejos de aquí, allende el Atlántico casi todos a los que él mismo defendió sin moverse de esa atalaya sevillana que fueron para él los Reales Alcázares desde que ingresó en palacio como conservador interino en el otoño de 1934.