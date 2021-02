Teatralidad forzada

Nunca es fácil adaptar al teatro una obra de otro género literario. A menudo, al situar en escena un relato que nació para ser leído se le acaba revistiendo de una teatralidad un tanto forzada. Es justo lo que le ocurre a esta propuesta, una versión del cuento de Raymon Carver, ‘De qué hablamos cuando hablamos del amor’, que incluye también otras historias y relatos de este autor.

En su más puro estilo, que algunos expertos han dado en denominar ‘realismo sucio’ Raymon Carver perfila a los personajes de este cuento como seres patéticos que se entregan al alcohol para huir de una realidad sórdida y anodina. Son dos parejas de clase media baja que mantienen una charla en la cocina de la casa de una de ellas, al calor de unos gin tonics. Los miembros de una de las dos parejas son visiblemente mayores que los de la otra, sus invitados. Tras una escena que no tiene nada que ver con ellos y que no acaba conectar con el resto de la obra, las dos parejas aparecen en escena sin más, alrededor de una mesa en la que destaca la botella de ginebra. Los efluvios del alcohol no tardan mucho en aparecer y derivar la charla hacia una reflexión sobre el amor muy poco halagüeña. Hablan del maltrato, de la futilidad de los grandes sentimientos y dan rienda suelta a sus emociones y sentimientos más profundos: inseguridad, miedo, falta de confianza, desconsuelo desesperanza...

Todo ello conforma un relato intenso y perturbador que aquí no acaba de llegar a ninguna parte. Y es que, en su empeño por recalcar el patetismo de los personajes, Andrés Lima los define como a unos borrachos compulsivos. Desde el principio beben sin parar, vuelcan la ginebra en los vasos con una profusión y un histrionismo muy poco verosímil y no tardan en deambular por la escena con una expresión corporal que se sitúa por encima del texto. De vez en cuando nos sorprenden con algún aspaviento, o algún grito desaforado que no sabemos a qué viene. Así las cosas, aunque los cuatro intérpretes bordan la borrachera de sus personajes, acaban delimitando un discurso un tanto tedioso que se aleja de la atmósfera inquietante y opresiva que define al texto original.



Obra: Principiantes

Lugar: Teatro Central, 27 de febrero

Producción: Vania, Producciones OFF, Carallada Show, Teatros del Canal

Autor: Raymond Carver

Adaptación: Juan Cavestany

Dirección: Andrés Lima

Interpretación: Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo

Calificación: **