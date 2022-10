Theodor Kallifatides, el griego que se hizo escritor en Suecia

Puede decirse en su caso que su propia realidad ha superado con creces a su ficción como escritor, y, de hecho, solo después de haber vivido tan intensamente la aventura de sobrevivir aferrado a la palabra sorprendió en toda Europa con una de esas novelas autobiográficas que tanto lo definen. El título aquí fue El pasado no es un sueño, y comienza así: “Tenía ocho años cuando mi abuelo me tomó de la mano y no la soltó hasta que encontramos a mis padres en Atenas. Quién sabe qué podría haber pasado si me hubiera quedado en el pueblo. Era 1946. Principios de la primavera de 1946. Los almendros florecían uno al lado del otro y el campo estaba en su esplendor”. En rigor, se trasladó a la capital griega con sus padres una década después, y ocho años más tarde se fue definitivamente a Suecia. Corría el año de 1964 y él no tenía la menor idea aún de que medio siglo después iba a ser un anciano con espíritu de joven atrapado en esa paradoja tan literaria de sentir que las ideas se le agotan justo cuando publica más. Precisamente de esa sequía creativa versaba el libro con que se asomó aquí a España en 2019, Otra vida por vivir. Es entonces cuando Kallifatides toda la decisión de vender su estudio de Estocolmo, donde había trabajado tanto en las últimas décadas, y de regresar a Grecia con la esperanza de recuperar la fluidez perdida del lenguaje acudiendo al idioma materno con el que nunca -como demuestra en el resto de sus libros- deja de comparar cuanto piensa, dice y escribe. Aquel libro, una reconciliación con la vejez, fue también un bellísimo tratado sobre la intolerancia religiosa, los prejuicios contra los inmigrantes y hasta sobre la crisis del mercado inmobiliario.