Toda la teoría del pop: de Elvis a Rosalía

El pop, como generalizado producto de consumo que arrancaba con una canción pegadiza, acabó asumiendo muy pronto que la cultura de masas abriera una nueva era en la idea de estética y arte de las sociedades industrializadas posmodernas . Y esta es una premisa inolvidable de la que parte el ensayo de Serrato, que focaliza –ya bien comenzada la década de los sesenta- cuando Dylan introduce la alta poesía, cuando The Beach Boys construyen las primeras sinfonías pop en aquel Pet Sounds que alucinó a Leonard Bernstein, cuando The Beatles firmaron sus primeras obras respetables, como Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band , cuando se había llegado al conceptualismo de la vanguardia underground que supuso la emergencia de Frank Zappa , cuando Jimi Hendrix abría de par en par las puertas del hard rock con la revolución de su guitarra, cuando Pink Floyd inundó de surrealismo la psicodelia pop, cuando The Velvet Underground (de Lou Reed) irrumpe entre las flores hippies con sus trajes de cuero con una performance ideada nada menos que por Andy Warhol , o cuando The Moody Blues estaba a punto de llegar a su avanzadilla del llamado rock progresivo...

Ha llovido desde entonces, sí, pero hay que volver sobre los pasos perdidos hasta aquel verano del 54 para entender cómo Elvis Aaron Presley fue el catalizador “ de una revolución en el statu quo de la historia de la música del siglo XX ” y que su música fue “ una mezcla del rhythm and blues afroamericano y géneros tradicionales blancos como el country y el bluegrass , con fuerte influencia de la música religiosa góspel” que acabó configurando una nueva música para el cuerpo, “ sexual y provocativa, que se llamó rock and roll ”. El problema definitorio de inicio es cómo se pasó del particularizado rock and roll al generalizado pop y cómo caben hoy en este último desde el flamenco que pueda hacer el Niño de Elche hasta la balada melosa de Julio Iglesias , pasando evidentemente por The Beatles y todo ese cosmos musical con un mismo procedimiento y destino al fin y al cabo que es el heavy , el acid rock, el pop-rock, el hard-rock , el rap , la música electrónica de baile, el techno , el jazz rock, el new wave, el post-punk o el noise-pop... ¿Dónde ponemos el límite? El caso es que “ las discusiones de gusto en el pop son mucho más que una cuestión de gustos ”, pues “ se juega en ellas la identidad de quienes disputan ”, sostiene el autor. Y es verdad. Pero teorizar es sano. Y en esa década primeriza de mediados de los cincuenta a mediados de los sesenta se vislumbran los mimbres de aquella cultura juvenil transmutada en insurrección caracterizada por la rebeldía y el comportamiento desafiante; el sexo, paulatinamente desdramatizado; el desacomplejado entretenimiento; la forma de vestir alejada de los convencionalismos adultos; el argot lingüístico que creó un slang juvenil; y un conato de filosofía teenager resumida en la máxima de “antes morir que envejecer”... De empezar hablando de música a terminar tratando sobre la evolución del mundo occidental en estas últimas décadas puede haber solo un paso, pero inundado de ítems.

Ahora, en este jugoso ensayo publicado por Cátedra +media , la pretensión de Fernández Serrato no es solo la definición del pop como tal –insuficiente eso de que sea simple y llanamente la “cultura popular”-, sino indagar en esa complejísima maquinaria industrial que es hoy el pop como negocio de consumo globalizado y totalizador, y cómo para ello no solo se ha partido del artista en sí, sino de productores, ingenieros de sonido, arreglistas, mánager, editores, departamentos de promoción y un larguísimo etcétera que ha ido en vertiginoso aumento desde que Elvis Presley –“ camionero paleto de Tupelo ”- grabó That’s All Right en 1954 en el estudio de Sun Records, una pequeña discográfica de Memphis , y consiguió que aquel single sonara en la radio para que la gente enloqueciera...

Hay bastante bibliografía sobre cultura posmoderna, filosofía y comunicación, además de recopilaciones y listas sobre lo que la música pop ha ido cosechando a lo largo de estos últimos tres cuartos de siglo –que tiende al infinito-, pero hilvanar todo eso en un portentoso ensayo titulado humildemente Hacia una teoría del pop lo acaba de hacer por primera vez el profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla Juan Carlos Fernández Serrato , no solo con su bagaje de filólogo o de crítico literario, o por la estela de conocimiento que pudo dejarle en 2015 haber ganado el Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria por su ensayo La mirada de Orfeo: ‘entre’ poesía e imagen en los iconotextos de Jenaro Talens , sino porque lleva media vida trabajando sobre la relación entre las vanguardias y los discursos de masas y, sobre todo, porque la otra media la tiene bien enraizada en los sones más heterodoxos de La Línea de la Concepción, donde nació cuando el Estrecho y Gibraltar no eran conceptos centrípetos de una cultura anglosajona camino del Brexit, sino campos centrífugos que le dio alas a una generación extasiada por todas aquellas músicas nacidas de la explosión del rock and roll.

Y de todo ese periplo se ocupa pacientemente el autor de Hacia una teoría del pop , recordando, por ejemplo, al llamado “quinto Beatle”, el productor George Martin que, con una fortísima formación musical clásica con calas en el piano y el oboe, se responsabilizó de la mayoría de los arreglos orquestales de las canciones del grupo británico... Serrato se acuerda también, cómo no, de Phil Spector, el primer productor que se hizo millonario y se convirtió verdaderamente en una estrella después de trabajar con los mejores, desde Presley hasta Tina Turner , pasando por Leonard Cohen, y de dejar para la historia su célebre wall of sound , “ una apabullante mezcla sonora en la que se doblaban los instrumentos y se aportaban orquestaciones de tono wagneriano, que elevó el pop a cotas estéticas nunca antes conocidas y dejó una huella imborrable en la historia de la música ”. Y por supuesto tampoco olvida a quien lanzó al estrellato mundial a Nirvana , por poner solo un ejemplo: Butch Vig .

Los discjockeys se convirtieron muy pronto en personalidades fundamentales para los fans, o influencers , que se diría hoy. Y Serrato se acuerda José Joaquín Luqui en España, o de aquel programa de 1958 llamado Discomanía y que presentaba el chileno Raúl Matas , y, cómo no, del caso de la francófona Radio Luxemburgo para las islas británicas..., aunque reconoce que el primer programa de impacto propiamente dicho será Vuelo 605 , de Ángel Álvarez , en antena (de diversas emisoras desde su origen en Radio Peninsular) desde 1963 hasta 2004... Antes de todo ello, el autor de este ensayo no puede obviar el pay-for-play , la famosa payola o pago bajo cuerda a que se dedicaron las compañías más potentes desde el principio, el soborno a esos disc-jockeys tan influentes y a sus cadenas de radio para que sonase lo que tenía que sonar, antecedente inevitable de la playlist o de la lista de éxitos que tiene su origen en la revista Billboard con su Hot 100, antecesor a su vez del Top 40 por el que las cadenas de radio dicen ajustarse al gusto mayoritario de sus oyentes aunque difícilmente un disco que no esté incluido en sus listas podrá convertirse en un éxito comercial, si bien el propio Fernández Serrato abre una nota a pie de página en pleno ecuador de su libro para referirse al caso de “ Quédate ”, la canción de Quevedo y Bizarrap que se convirtió el pasado verano en la más escuchada del mundo a través de Spotify y sin respaldo alguno de la crítica cultural, lo que hizo que sus fans se quejaran en las redes sociales por la tardanza en incluir el tema en la famosa lista de Los 40 Principales . Las cosas están cambiando, pero esos cambios también son consustanciales al pop.

Tras la radio fue el turno de la televisión, claro, aunque la promoción del pop no alcanzara su cenit a través de esta sino hasta que, en 1981, la cadena musical de la compañía Warner, la MTV, comienza sus emisiones con las palabras de su presidente, “Ladies and gentlemen, rock and roll”. Lo que esta cadena ha conseguido en 140 países de todo el mundo a través del videoclip no tiene precedentes en la historia de la divulgación musical desde que en 1983 el largo clip de 14 minutos de Michael Jackson, Thriller, se convirtió en un fenómeno social de tal magnitud que inmediatamente fue replicado en todos los programas musicales de las televisiones del mundo. De Jackson a Beyoncé o Rihanna fue germinando otro debate inesperado: el de la hermenéutica de las imágenes del videoclip, que “no asienta sus bases creativas sobre un lenguaje transitivo, sobre una narrativa de estirpe naturalista, sino sobre el impacto de imágenes de shock emocional, sensuales, eróticas, agresivas, humorísticas, esteticistas o cualquier otra faceta de las posibilidades de comunicación no intelectual que el videoclip toma de las formas televisivas de producir textos y de la publicidad audiovisual: el flujo de imágenes yuxtapuestas, la primacía del impacto de un núcleo significante sobre la sintaxis”, dirá tan lúcidamente Fernández Serrato, y añadirá: “El videoclip, por encima o por debajo de las músicas a las que da soporte comercial, es una forma de discurso que retorna a los orígenes del rock and roll: desde el desafío de la superficialidad, las músicas del cuerpo y la vida sentida como una fiesta, hasta la rebeldía que el pop canalizó no en un metarrelato ideológico, sino en un acto violento de acción directa simbólica, la marginalidad adolescente del teddy boy rockabilly, la huida onírica del hippie, el escupitajo punk, la alienación en éxtasis del raver, tanto monta, monta tanto, vuelven a salir a flote en las imágenes provocadoras de un videoclip, aunque la canción sea una sucesión de virtuosismos verbales de Shakira”.

Y tras el videoclip, las revistas especializadas, empezando por la Billboard que publicó su primer número en 1936 y que alcanzó pronta celebridad por ser la primera que publicó listas de los discos más vendidos, el denominado hit parade, y siguiendo por la otra gran revista norteamericana (de San Francisco), Rolling Stones (no en rememoración del conjunto británico, hay que apuntar, sino de la canción de la que este también tomó su nombre, “Rollin’ Stone”, un blues de Muddy Watters en 1950), que fue más allá de la música pop para focalizar todo lo que tuviera que ver con ella, desde el cine hasta los asuntos sociopolíticos..., algo a lo que no se dedicaron, por otra parte, la británica Melody Maker, aunque sí propiciara el encuentro de grandes músicos que fueron principiantes antes de formar sus banda, o su competidora New Musical Express...