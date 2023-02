Topografías sentimentales de Rafael Pérez Cortés en el espacio derivado

Actualizado: 13 feb 2023 / 08:20 h.

Rafael Pérez Cortés (Almería, 1961), titula a su exposición “Topografías Sentimentales” y desde luego que lo son. Pero de igual manera podría haberla titulado “Emociones Universales”, “Reflexiones Ancestrales”, “Pensamientos y Acciones Humanas”,... pues el Odio, la Ira y la Melancolía, los tres temas que ha escogido el fotógrafo, artista conceptual y profesor en la facultad de Bellas Artes de Sevilla, Rafael Pérez Cortés para sus intervenciones –mejor que instalaciones- ya que parecen estar hechas para cada sitio específico, o como si cada ámbito del nuevo Centro de Arte contemporáneo, “Espacio Derivado”, formara parte de las obras, son y tal como lo entiendo, interpretaciones exteriorizadas de tres de las mejores “invenciones” psíquicas que ha podido crear –y creerse- el Ente Humano desde la Pre y Protohistoria, “inventos” perversos que nos remontan a tiempos en que conceptos como espíritu, mente, alma, conciencia, razón o sinrazón, no existían, sino que eran productos de una visceralidad que aún persiste en el mundo y no precisa ni necesariamente formando parte del animal que somos.

Representación plástica de la Ira, de R.P.C. ocupando una de las salas. FOTO: T.L.

El Odio, la Ira y la Melancolía entendida esta desde los mismos parámetros que afirma el iconólogo fotógrafo Dionisio González, porque va más allá del tiempo y de lo que representan las imágenes, las ideas, las abstracciones mentales y las cosas -al igual que hace Rafael Pérez Cortés en estas obras- es una retropía, una evagación de la imaginación. Es decir, una “invención”. Nos desenvolvemos pues en el terreno de la imaginación, aquella que pone nombre a lo tangible y en este caso a las intangibles, a las que no existen en el medio físico porque se basan en trascendencias intelectualizadas, devenidas de conceptos tan antiguos como los de los antecesores “humanoides” que solucionaban su ira, su odio y su melancolía negativa, a base de palos o quijadas de burros,...que conducían a su supuesto enemigo a una muerte segura, o se debatían en las otras invenciones que la cultura ha nominado con las filias y fobias, patologías y otros “sentimientos” derivados como el miedo, la culpa, la eternidad y un día, etc. Los casos del Odio y de la Ira son hasta cierto punto más comprensibles porque se están convirtiendo casi en algo cotidiano, en una radicalización de extremismos que pueden partir de las ideologías, como de otras tantas otras causas de la exclusión y de la incomprensión, etc. El de la Melancolía es más complejo, porque a los dioses-placa, a las religiones mitológicas de premios y castigos, de cielos e infiernos, Paraísos y Purgatorios, de Juicios Finales de las Almas, de las Obras Buenas y Malas que hagamos, y de todas las creencias que derivan de la codificación que ya hicieron –al menos en basalto y en tablillas de barro- los sumerios y asirios fundamentalmente con sus Códigos Éticos, de Conducta social e individual, sus Leyes, pecados o llámeseles como se quiera. Lo cierto es que estos sentimientos que nos plantea Rafael Pérez Cortés y que resuelve de forma alegórica, tienen que ver con la biología ancestral que somos, con la ontología del Ser que formamos, con la arqueología devenida de sátrapas, faraones, jueces, chamanes, gurúes, sacerdotes de cualquier secta mayor o minoritaria que han promovido el que esta parte de nuestra Naturaleza sea negativa, como en efecto podemos comprobarlo ahora mismo en cualquiera de las Guerras armadas del Planeta, en cualquiera de las Otras Guerras que tienen que ver con el Rechazo a los Diferentes, a los Disidentes, con cualquier tipo de Injusticia sea económica, sanitaria, educacional, salarial, racial, sexual,...porque estos sentimientos parten de lo pasional, la irracionalidad, e incluso como se ha afirmado por parte de bastantes profesionales, de la enfermedad mental no congénita, sino contraída como consecuencia del pesimismo, la provocación, la agresividad, el egoísmo, la crueldad, la ausencia de empatía, etc. que nos rodea. Pero odiar no significa necesariamente llevar hasta las últimas consecuencias la vida del otro, porque el odio puede ser interno y no manifestarse, o ni siquiera reconocer que todos lo tenemos en mayor o menor medida, que todos somos ángeles en un mundo angélico. Odiar y reconocer que se odia por cualquier causa, abuso o desigualdad, es hasta cierto punto una liberación, un ejercicio de sinceridad al ser conscientes que al igual que la bondad, el altruismo, la solidaridad, ...existe en nosotros el mal, el reverso, el negativo, el yan. El Odio en definitiva como origen de los conflictos exteriores e interiores de una parte de lo que nos afecta como promotores o recipendarios.

Simulación de un coctel Molotov representando la Melancolía para Rafael Pérez Cortés. FOTO: Cortesía de las galeristas.

No digamos de la Ira, esa que supone gritar, romper, denunciar, o peor, la que se queda como pasaba con el Odio y como puede pasar con la Melancolía dentro de nosotros, porque ese tipo de ira –que como aquellos puede ser interna o externa- también es liberación, siempre y cuando no exceda los márgenes y no se caiga en la aniquilación, en la destrucción como un Terminator cualquiera. Rafael Pérez Cortés, o como él firma en esta muestra, “perezcortes” (en minúscula y unido), ha interpretado la Ira con una serie de adoquines hechos fibra de vidrio y poliéster dispuestos sobre un plano a escala que pueden representar los conflictos bélicos actuales como símbolos del odio aceptado, inducido por los dirigentes y padecido incluso por millones de víctimas. También el que tiene que ver con cualquier tipo de sufrimiento como la devastación de cualquier catástrofe, la mala gestión, indiferencia y distribución de los alimentos, la esquilmación de especies, razas, lenguajes,... Por eso tal vez recurre al morse –una especie de línea continua que recorre toda la exposición- formado en este caso por mirillas y espejos, por sonidos y signos que rompen el silencio cómplice de todos. A la Ira a la que nos inducen –nos dejamos inducir- quienes nos miran o a quienes miramos. Mirillas y espejos que son proyecciones y reflejos también de lo que somos.

Otra de las expresiones de la Melancolía, según R.P.C. FOTO: Proporcionada por las galeristas.

El Odio, lo representa como una balanza que ya aparecía en Egipto, en “El Libro de los Muertos”, en los de “La Buena Muerte” medievales, en las “Postrimerías” de Valdés Leal, en cualquier aspecto relacionado con las religiones que lo considere como uno de los pecados capitales. De ahí puede que proceda el que haya colocado sendas obleas en ambos platillos iluminados desde arriba y en donde la luz y la sombra vuelven a formar parte de esas dualidades a las que Pérez Cortés nos enfrenta de la misma manera que lo hacían los espejos en la otra. Espejos en que nos miramos y que nos miran; balanza de una ¿Justicia? Universal o íntima. La pregunta a todo esto que nos propone Rafael no es sólo en lo que nos respecta a cada uno, sino en quien puede odiar tanto a otro como para llegar a despojarle de lo que necesita y por tanto, de la vida.

Manifestación del Odio en la interpretación del autor R.P.C. FOTO: Proporcionada por las galeristas