Un 2024 tímido en grandes nombres aguarda nuevos discos de Dua Lipa, Pearl Jam y Shakira

Quien también confirmó que hay «nuevo disco en marcha» es Billie Eilish tras dos trabajos previos que no decepcionaron, como tampoco lo hizo en 2023 su más reciente sencillo inédito para la BSO de ‘Barbie’, la bella ‘What Was I Made For’, que podría ser una de las canciones nominadas a los Óscar.

Más incierto es el tiempo que podrían tardar en materializar su regreso al ámbito discográfico tanto Ariana Grande, que no lanza álbum desde ‘Positions’ (2020) pero que ha vuelto a los estudios de grabación tras rodar la película ‘Wicked’, como Lady Gaga, también muy centrada en su faceta como actriz en los últimos tiempos (su último disco, ‘Love For Sale’ junto a Tony Bennett, salió en 2021).

Fuera de especulación hay mucho material que verá la luz en el primer trimestre de 2024. Así, enero traerá novedades de Bring Me The Horizon (’Post HUMAN: NeEX GEn’), Kali Uchis (’Orquídeas’) y The Vaccines (’Pick-Up Full Of Pink Carnations’) el día 12, de Green Day (’Saviors’) y Future Islands (’People Who Aren’t There Anymore’) el 19 y de The Smile, el proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwod, el 26 (con ‘Wall Of Eyes’).

En febrero, hay asimismo curiosidad por escuchar los nuevos trabajos de Usher (’Coming Home’) el día 11, de Chromeo (’Adult Contemporary’), Idles (’TANGK’) y Paloma Faith (’The Glorification Of Sadness’) el 16, el mismo día que sale ‘This Is Me... Now’ de Jennifer Lopez, y de MGMT (’Loss Of Life’) el 23.

Por último, con marzo habrá discos desde el día 1 con Kaiser Chiefs (’Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album’). Más nutrido, el día 8 verán la luz lo nuevo de Bleachers (’Bleachers’), Judas Priest (’Invincible Shield’), The Jesus and Mary Chain (’Glasgow Eyes’) y The Libertines (’All Quiet On The Eastern Esplanade’).

El 15 de marzo, Lenny Kravitz publica ‘Blue Electric Light’, el 22 Gossip pondrá en la calle ‘Real Power’ y, el 29, habrá que escuchar tanto ‘Evolution’ de Sheryl Crow, como ‘Heaven :x: Hell’ de Sum 41, su último disco antes del final anunciado de la banda.

En España, está confirmada la publicación el día 12 de enero del debut de Chanel, y parece claro además que habrá discos de Bad Gyal, Nathy Peluso, Love of Lesbian, Dani Fernández y Leo Rizzi, entre otros.