Un beso, largo, tedioso y anacrónico

Nunca es fácil hacer una versión teatral de una obra que fue concebida como novela. Es el caso de ‘El beso de la mujer araña’, con la que el escritor argentino, Manuel Puig, obtuvo un considerable éxito en los años 70, hasta el punto de que fue llevada al cine y contó también con una versión musical. Pero se trata de una obra que se encuadra en un contexto socio histórico determinado y, por desgracia, en estos momentos resulta un tanto anacrónica.

Podría parecer lo contrario, ya que todavía hoy en día hay mucha homofobia suelta y también existen presos políticos en los países donde no rige la democracia. Pero por fortuna no es el caso de nuestro país. Aquí los marxistas que, como el personaje de Valentín, van a la cárcel por luchar por la revolución, y están dispuesto a dar su vida por ella, son ya una figura en del pasado. Y tampoco se encarcela ya a nadie por su condición sexual. Claro que en la obra original el personaje de Molina no está en la cárcel sólo por ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, sino por haber abusado de un menor.

Tal vez por ello Carlota Ferrer ha optado por incidir sobre todo en la relación que surge entre los dos personajes, que además de trasvasar las lindes de la heterosexualidad, se acaban implicando afectivamente. Para remarcar ese proceso Ferrer construye una puesta en escena que, aunque realista, recurre a toda una gama de efectos que resultan un tanto impostados, como los audiovisuales que perfilan con un primer plano la gestualidad contenida de los personajes, o un playback que se impone sin más en una de las escenas, o la imagen clownesca del personaje del director de la prisión, que aparece para incitar a Molina a traicionar a su compañero a cambio de su libertad.

En la novela, el personaje de Molina cuenta películas antiguas a su compañero para hacerle escapar de su cruda realidad. Pero en esta versión solo cuenta una, y de una forma tan fragmentaria, que acaba convirtiéndose en un recurso tedioso. Al igual que el ritmo, que delimita una cadencia excesivamente lenta, regodeándose en exceso en acciones tan reiterativas como carentes de imaginación.

No obstante, como cabía esperar Eusebio Poncela nos ofrece una interpretación magistral y por su parte Igor Yebra dota a su personaje de un atractivo trabajo corporal. De ahí que el público, al término de la obra, les dedicara una cálida ovación.