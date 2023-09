Un siglo de aquel payaso que salvó a 400 niños de los nazis

Como en la película La vida es bella pero no con su propio hijo, sino con más de 400 niños escondidos y aterrorizados, la mayoría de ellos por haber asistido al asesinato de sus propios padres en aquellos campos de concentración de los nazis en la Francia ocupada. En aquel ambiente horrible fue capaz el mayor mimo de la historia no solamente de sacarles a todos una sonrisa, sino de salvarles la vida. Aquel joven judío ni era mimo profesional aún ni se llamaba Marcel Marceau, sino Marcel Mangel, aunque él y su hermano decidirían cambiarse el apellido para ocultar su origen. El maquillaje del apellido no era ninguna tontería después de que a su padre, un carnicero judío, lo hubiera desterrado la Gestapo para llevárselo al campo de concentración de Auschwitz.