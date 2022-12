Un siglo de Saramago, el primer Nobel de Literatura portugués

La edición de estos libros por parte del Centro Andaluz de las Letras es francamente admirable, pero es una pena que solo se impriman mil ejemplares, una ridiculez que no alcanza ni para todas las bibliotecas públicas de Andalucía. Siempre nos quedará el pdf, que ha sido el recurso para el reportaje literario de este domingo, ahora que se nos acaba el año del centenario del nacimiento del primer Premio Nobel de Literatura en lengua portuguesa, José Saramago (1922-2010). El libro es de la periodista sevillana Mercedes de Pablos, y pese a su brevedad -como ha ocurrido en los otros Clásicos Singulares dedicados a Vicente Núñez, Pablo García Baena o José Manuel Caballero Bonald- es una auténtica delicia porque permite indagar en un autor gigante del que solo supimos la mayoría a partir de su fama, es decir, desde cuando se dio por sentado aquel tópico de que Saramago había empezado a escribir casi ya de viejo, cosa absolutamente falsa, como De Pablos –que lo conocía bien, y a su última esposa, la también periodista Pilar del Río- se encarga de demostrar en una vuelta a la semilla, que era la tierra del Alentejo en la que el niño Zezito conoció al hombre más sabio de toda su vida, su abuelo Jerónimo: “El hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir”, dirá él tantos años después, recibiendo el Nobel en 1998. “A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y su mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de nuestra aldea de Azinhaga, en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos, uno y otra. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta”.

El libro de Mercedes de Pablos, titulado La altura del hombre –un verso suyo, de hecho-, arranca por tanto con el niño Zezito, como era conocido cariñosamente, ayudando a su abuelo en sus andanzas de pastor, cavando el huerto o cortando leña para la lumbre, después de haber nacido en aquel universo rural que nunca olvidaría, hace ahora un siglo. Quedó bautizado no tanto con el apellido paterno, de Sousa, sino con el apodo con que era conocida toda la familia y que hace alusión “a las hierbas amarillas e indómitas que nacen silvestres en los campos”. Ese Saramago del Nobel es nuestro jaramago andaluz. No en vano, el escritor habría de asegurar tantos años después, al recibir el título de Hijo Adoptivo de Andalucía, que “Andalucía no es mi tierra, pero es tierra mía”...

Su familia cambió mucho de residencia durante su infancia, hasta que se asienta en un piso de alquiler del que Saramago saldrá ya para casarse en 1944. En aquel pisito sería donde, con apenas 14 años, escucharía en una radio la algarabía del golpe militar español, en julio de 1936, como habría de rememorar con detalle en libros como Las Pequeñas Memorias o en su exitoso El año de la muerte de Ricardo Reis, que termina precisamente con esa estampa...

La novela de la infancia