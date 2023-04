Una experiencia teatral diferente

El II Festival de Teatro Barroco Casa de la Moneda comenzó el pasado jueves con esta obra de Mané Solano, una suerte de experiencia teatral con tintes de radioteatro que se propone contarnos algunas de las historias del Lazarillo de Tormes de otra manera, de ahí su título.

Y es que, nada más entrar a la sala nos dan un antifaz negro y no tardamos en saber que debemos llevarlo puesto durante toda la función. El propósito es que vivamos el teatro a la manera de los invidentes, por aquello, tal vez, de que la azarosa vida de Lázaro comienza cuando su madre lo vende a un ciego, uno de los personajes más populares de la novela. De hecho, dos de los intérpretes son invidentes en la vida real.

En ese sentido cabe destacar que el público fue fiel al compromiso de renunciar al sentido de la vista y agudizar el resto, y a juzgar por las continuas risas la comedia cumplió su función de divertir al tiempo que ilustra sobre la literatura del siglo XVII. Porque, aunque se trata de una versión bastante libre del Lazarillo de Tormes, logra retratar a algunas de sus historias y personajes y además sube también a escena las obras de otros poetas clásicos, como Jorge Manrique.

Así, se podría decir que la dramaturgia de Mané Solano consigue resaltar el valor de la poesía clásica, aunque sin renunciar a salpicar el texto de gags y chistes que se ríen de cuestiones y personajes actuales, mientras la puesta en escena suple la la ausencia de imágenes con toda una gama de efectos, sonoros y olfativos, y acciones destinadas a descolocar al público. Lástima que se quede un tanto corto, tanto en los efectos como en el tratamiento de las voces, que por desgracia no alcanzan el nivel dramático que sería necesario para hacer brillar la palabra. Nada que no se pueda arreglar con una buena gira.



Obra: Lázaro, como nunca lo has sentido

Lugar: Teatro La Fundición 13 de abril

Compañía: Solano Producciones

Dramaturgia, dirección y música original: Mané Solano

Iluminación y sonido: Mario Díaz

Vestuario: Manuel Arteaga

Intérpretes: Juan León, Mireia Vaquero, José Carlos Pérez, Mané Solano

Calificación: ***