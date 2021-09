Una galería de espejos instalada en la fundación Valentín de Madariaga

Imagen que puede ser un paisaje, un interior doméstico, un edificio monumental, un bodegón o un retrato, etc.

Hablamos de realidad, de tiempos y de espejos pues todos ellos nos dan idea del ambiente, la vestimenta, la decoración, el modo de posar, las costumbres de un momento concreto o una época determinada.

Todos sabemos que esas premisas son falsas. Primero porque lo que se refleja en el espejo no es la realidad sensible o matérica, sino su réplica inmaterial. Lo segundo porque todo: edificios, naturaleza, personajes y objetos, son susceptibles a interpretaciones que no siempre tienen que ver con una realidad igualitaria o identitaria –y partiendo de la base de que esta exista- porque ya veremos como tampoco.