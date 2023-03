Una hipnótica y genial actuación de Andrea Garrote

Magistral, hipnótico y un tanto barroco en cuanto a su profusión de palabras. Así es este monólogo con el que Andrea Garrote se propone denunciar los mecanismos del poder y nuestra incapacidad para rebelarnos en nuestras sociedades occidentales capitalistas.

El personaje central es Claudia Pérez Espinosa, una profesora de sociología que se propone dar una clase de introducción a las teorías Michel Foucault, filósofo, sociólogo y psicólogo francés del siglo XX que estudió y criticó el sistema de prisiones y las instituciones dedicadas a la salud mental, un tema que no tarda mucho en apoderarse de la escena.

Y es que, aunque al principio el personaje asume su rol de profesora dirigiéndose al público como a su alumnado, no tarda en romper la diégesis para convertir la obra en un monólogo con el que nos cuenta su periplo vital, que no es otro que el de una intelectual frustrada que ha acabado rayando la locura debido a su imposibilidad de rebelarse contra un poder como el que nos impone el neo-capitalismo, un poder vacío de ideología con el que, inexorablemente, nos implicamos ya desde las palabras que conforman nuestro pensamiento. Un poder que permite que la crueldad se adueñe de las redes sociales hasta convertir a intelectuales como ella en un ridículo meme. Y de una forma muy sutil, aunque plenamente eficaz, Claudia Pérez Espinosa nos va llevando al universo de sus pensamientos, donde reinan la frustración y la confusión, hasta el punto de no hallar otra forma de rebelión que la del paroxismo.

Rafael Spregelburd construye una puesta en escena tan sencilla como funcional, en la que destaca las diferentes imágenes que la actriz, a medida que avanza el monólogo, va definiendo con su apropiación del espacio, cuya escenografía, a cargo de Santiago Badillo, se limita a retratar una clase típica, con una mesa de despacho y una pizarra de las de toda la vida, cuya imagen se aleja bastante de las aulas de las universidades actuales. Cabe destacar cómo la sencillez de esa escenografía se alía con la iluminación, también de Santiago Badillo, cuya aparente sencillez encierra un complejo diseño que incide en las emociones y sentimientos por las que transita el personaje.

Con todo ello Andrea Garrote nos brinda una genial actuación que nos hipnotiza desde el primer momento con un soberbio manejo, no solo de la expresión verbal que ya es mucho teniendo en cuenta la profusión del texto, sino también de los silencios.

Obra: Pundonor

Lugar: Teatro Central 3 de marzo

Compañía: El Patrón Vázquez

Texto: Andrea Garrote

Dirección: Rafael Spregelburd

Escenografía e iluminación: Santiago Badillo

Intérprete: Andrea Garrote

Calificación: 4 estrellas