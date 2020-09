Uno de los mejores cantos de la literatura española a la infancia y a la adolescencia

Escribe el filólogo Rafael Roblas, principal estudioso del escritor sevillano y autor de nuestra edición de Los años irreparables, que Rafael Montesinos sorprendió a sus lectores y a la crítica cuando en 1952 publica la primera edición de sus memorias de niño y de adolescente, memorias comprendidas entre aquellos años tan cercanos a la Guerra Civil: sus anécdotas en el colegio de los jesuitas de Sevilla, sus primeros amores, sus juegos, reflexiones de infancia, la pubertad casi interrumpida por los sonidos de la guerra... En la magnífica y exhaustiva introducción con la que comienza el volumen, Roblas dice así: "(...) en el año 1952 Rafael Montesinos sorprende a casi todo el mundo con un libro en prosa, deliciosamente escrito, en el que recrea, desde el presente madrileño, su infancia sevillana: sus “años irreparables", en el decir del verso de Jorge Guillén".

Un poeta nacido en Sevilla, aunque residente en Madrid, que rememora su vida en la capital andaluza, desde un logrado tono que mezcla nostálgicas evocaciones y simpáticos y emotivos recuerdos. El escritor nos narra su vida de niño, aunque también nos envuelve, con su prosa cuidada y sobresaliente, en el testimonio de una época decisiva tanto para la biografía del futuro poeta como para la memoria colectiva de España. En Los años irreparables se cuenta un tiempo desde los ojos de un niño, pero también desde la maestría y el conocimiento de un escritor formidable, Premio Nacional de Poesía en 1958 y Premio Nacional de Ensayo en 1977.

Junto con Los años irreparables, recuperamos también la obra en prosa de Rafael Montesinos, tanto en su vertiente autobiográfica como periodística. Publicados principalmente en ABC, aunque también en otros medios como El Mundo o Diario de Sevilla, rescatamos memorables textos en prensa, muchos inéditos. Del mismo modo, también figura en esta edición los reconocidos libros del autor: Cuaderno de Alájar o Amor a Carmona. En una carta inédita, Rafael Montesinos le escribe al periodista y escritor Antonio Burgos: "No sé qué veneno me has dado con esto de los artículos. La editorial Taurus ya me ha escrito una carta y Pedro Tabernero también se va a enfadar. Pero a mí lo que me gusta es escribir artículos. Me divierto mucho, aunque me cueste dos o tres copias". Junto a los apuntes biográficos y los artículos periodísticos, cierra el acompañamiento de Los años irreparables un amplio apéndice gráfico de personajes, lugares y biografía del poeta, en el que se incluyen dibujos y fotos realizadas por el mismo Montesinos.

Los años irreparables y otras prosas autobiográficas comprende la obra en prosa de un escritor y poeta esencial para conocer un tiempo de nuestra historia de la literatura más reciente. En una edición totalmente contextualizada y que constituye un nuevo volumen de la colección de la Biblioteca de Autores Meridionales de CICUS, coeditor de la publicación.