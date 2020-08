Vicente Amigo: «El Flamenco echa raíces en uno y ya va con él»

El guitarrista Vicente Amigo y el flamenco son partes el uno del otro, porque, como dice en un entrevista con Efe, "el flamenco no es una ciudad de donde uno se pueda marchar, es algo que echa raíces en uno y ya va con él a todos los lugares".

Con un concierto enmarcado en su gira "Memoria de los sentidos", Vicente Amigo (Guadalcanal, Sevilla, 1967) será el encargado de inaugurar mañana el escenario del Baluarte de Pamplona en la VII edición del festival Flamenco On Fire, un encuentro joven pero que ya se ha convertido en todo un referente del Flamenco reuniendo a los referentes del género en un homenaje al maestro Sabicas.

Pregunta: Con su álbum "Memoria de los sentidos" decían que volvía al flamenco, pero no tengo la sensación de que se haya ido nunca ni tampoco de que tenga intención de irse.

Respuesta: Me encanta que usted tenga esa sensación. Es la misma que tengo yo. El Flamenco no es una ciudad de donde un flamenco se pueda marchar. Es algo que echa raíces en uno y ya va con él a todos los lugares, ya forma parte de uno.

P: No se puede hablar de este disco sin mencionar a Paco de Lucía, ¿qué supuso él para usted?

R: Paco ha sido el guitarrista flamenco más grande que yo he conocido. Gracias a él yo toco la guitarra flamenca.

P: ¿Qué siente cuando toca la guitarra?

R: De todo (se ríe), pero trato de sentir mi centro para intentar así dar todo el amor a los demás. Si las circunstancias lo permiten es la mejor manera que tengo de abrazarme al corazón de las personas y también de entender quizás mi existencia.

P: ¿Cree que la música puede sentirse con los cinco sentidos o, al menos, evocarlos?

R: Ojalá. Lo que sí creo es que los sentidos tienen memoria o, al menos, la memoria tiene un lugar para cada uno de ellos.

P: ¿Desde que comenzó a tocar la guitarra supo que quería vivir de ello?

R: No, supe que quería vivir con ello. Hasta hoy he tenido la suerte de vivir de ello también y aunque vivir de algo conlleva mucha responsabilidad no deja de ser un privilegio. Además, todo el mundo vive de algo. Realmente mis primeras intenciones eran tener un aliciente en la vida que llenara mi existencia, pero esto no tiene nada que ver con poder llegar a vivir de ello.

P: Son ya muchos años dedicándose a esto, ¿ha cambiado mucho Vicente Amigo en este tiempo?

R: Creo que he cambiado poco, más allá de las arrugas y canas que salen. Ahora más que nunca siento que el mayor refugio para mí es aprender, aprendiendo me siento como cuando era un niño y yo creo que sigo siéndolo.

P: Cuando la música tiene letra parece más fácil ponerle un título, ¿le cuesta mucho poner título a sus canciones?

R: Bueno, hay que ponerle un título y se le pone. Te haces osado y tratas de ser poeta ahí, pero lo que más cuesta es lo que hay detrás de ese título, que es la música.

P: ¿A la hora de crear sus canciones la inspiración le llega o tiene que salir a buscarla?

R: Llega de vez en cuando, pero siempre la estoy buscando.

P: El del Flamenco On Fire será su primer concierto tras el inicio de la pandemia, ¿qué se siente al volver al escenario después de todo lo que ha pasado?

R: Siento como empezar de nuevo. La verdad es que me siento extraño y a la vez tengo la ilusión de dar lo mejor de mí al público de Pamplona.

P: ¿Cómo ha vivido la situación generada por el coronavirus?

R: La he vivido componiendo y, dentro de todo lo malo de esta situación, más unido a mi familia. Yo estoy acostumbrado a estar encerrado por mi trabajo, pero la situación no deja de ser dramática.

P: ¿Cree que habrá artistas profesionales a los que esta situación les deje por el camino?

R: Desgraciadamente esta situación está haciendo muchísimo daño a todas las personas que trabajamos en algo no esencial. Y no me cabe la menor duda de que hay artistas que lo están pasando mucho peor que yo. También los hay que han colgado los trastos, al menos hasta que todo esto pase, que ojalá sea pronto.

P: ¿Tiene algún nuevo proyecto en mente? ¿quizás un nuevo disco?

R: Sí, siempre. En este confinamiento he grabado lo que será mi próximo disco. Deseo que les guste.