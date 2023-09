Isabel Pantoja, pletórica en Sevilla ante miles de incondicionales

"Isabel, yo me llamo Isabel, Isabel..." -y miles de gargantas han gritado ¡Pantoja!-. Le ha venido bien el coro a la artista, porque cantar con lágrimas en los ojos no debe ser fácil. Se le ha notado durante más de tres horas que lo de esta noche no era un concierto cualquiera. Ha suspirado para poder dar las buenas noches y ha hablado a la gente como si estuviera en el salón de su casa con unos amigos.

Salvados los problemas con su auricular, que en las primeras canciones le ha hecho llevarse la mano al oído derecho más de la cuenta, Isabel, más Pantoja que nunca, ha paseado su falda de vuelo y su melena ondulada por el escenario mientras la orquesta la seguía, evidenciando, eso sí, que el concierto abría gira. "El directo es lo que tiene, que aquí no viene nada de nada de nada grabado", ha dicho al no cuadrar su voz un instante con el piano.