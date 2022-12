Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. La voz era ella (**)

Mientras Grease (1978) se convertía en la película romántica por excelencia de los años setenta del siglo pasado y Dirting Dancing (1987) de los ochenta, en los noventa le correspondía el honor a El Guardaespaldas (1992). Las tres poseen una banda sonora de récord, la que protagonizaban Olivia Newton John y John Travolta ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo, la de Patrick Swayze y Jennifer Grey más de 32 millones y la de Kevin Costner y Whitney Houston más de 45 millones, convirtiéndose en la banda sonora más vendida de todos los tiempos.

La banda sonora de El Guardaespaldas Houston incluía seis canciones, dos de las cuales I have nothing y Run to you fueron candidatas a mejor canción en los premios Óscar. Para ese año 1992 y con veintisiete años, la cantante ya había batido el récord de conseguir siete números uno seguidos en Estados Unidos, superando la marca previa de seis de The Beatles y Bee Gees. La estrella se había globalizado y sus trabajos no dejaron de cosechar premios.

Whitney empezó a cantar a la edad de once años en los coros de una iglesia. Asesorada por su madre, Cissy Houston, también cantante y amadrinada por la gran Aretha Franklin, fue Clive Davis, presidente de la discográfica Arista Récords, quien la lanzó a la fama.

La película de Kasi Lemmons hace un rutinario recorrido por la vida de la cantante, actriz, compositora, productora, empresaria y modelo desde sus inicios, ascenso, declive y posterior desaparición. La realizadora centra la película en su faceta como cantante, el filme encaja muy bien sus canciones, y elude profundizar en sus circunstancias personales, unas muy conocidas como su atribulado matrimonio con Bobby Brown del que da pocos detalles, y otras da menor medida, caso de su relación sentimental con su mejor amiga, sus adicciones o la relación con su padre y madre. No indaga demasiado en el resto de sus cualidades, poco o nada vemos de su vida cotidiana, del sacrificio de la artista ni de sus facetas como empresaria o productora y obvia su labor humanitaria en su Fundación para niños sin hogar y menores enfermos de cáncer. En el mundo de la música estaba condenada a triunfar, su voz era portentosa, de registros de gran mezzosoprano, por lo que todo lo que cantaba bien orquestado lo convertía en éxito. Ahí están sus estupendos siete álbumes de estudio y sus tres bandas sonoras. Una, la más vendida de la historia.



Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody **

Estados Unidos 2022 146 min.

Dirección Kasi Lemmons Intérpretes Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters, Nafessa Williams, Tamara Tunie.

Biopic