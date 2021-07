Así es el nuevo tapón de Coca-Cola

Coca-Cola ha lanzado en España sus nuevos tapones adheridos a sus botellas, en el marco de su compromiso por conseguir 'Un Mundo sin Residuos' y en su estrategia de sostenibilidad 'Avanzamos' para Europa Occidental, según informa la compañía.

En línea con los requisitos de la directiva europea sobre plásticos de un solo uso --que entrará en vigor en julio de 2024--, Coca-Cola ha querido adelantarse y, en mayo de 2021, ha comenzado la fabricación de los primeros tapones adheridos a la botella en su planta de Barcelona.

Esta prueba piloto servirá para poner a prueba el proceso de producción de los tapones, valorar su rendimiento en climas cálidos y recoger la respuesta de los consumidores a esta innovación antes de proceder a su implantación gradual en otros países a finales de 2021.

Desde principios de julio las botellas con los nuevos tapones están ya a la venta en determinados puntos de venta de Cataluña, Baleares, Aragón, Canarias (Tenerife, Gran Canaria), Andalucía (Granada, Jaén, Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla) y Toledo. La prueba, que es temporal, durará 10 semanas y se comercializarán 6 millones de botellas con los nuevos tapones en las botellas de plástico de 500 mililitros de todas las variantes de Coca-Cola (Sabor original, Zero azúcar, Sabor Light y Zero azúcar y Zero cafeína) y de Schuss.

Desarrollados en el centro de I+D de Coca-Cola en Bruselas, en el diseño de estos tapones se ha trabajado junto a proveedores, realizando pruebas entre los consumidores para desarrollar una solución que ofrezca una experiencia cómoda y agradable de consumo, garantizando la seguridad y calidad que caracterizan a las bebidas de Coca-Cola, y que, a la vez, se adapte a los requisitos de la directiva europea.

El sistema de apertura es el mismo que el de la botella estándar, sin embargo, la innovación radica en el anillo que rodea el cuello de la botella, al que se ha incorporado una lengüeta que mantiene el tapón unido al envase una vez desenroscado, a la vez que sigue permitiendo su cierre hermético.

"Con este hito, además de comenzar a adaptarnos paulatinamente y con antelación a la legislación europea, queremos lanzar un mensaje al consumidor: disfruta de tu bebida, vuelve a cerrar el tapón y recicla la botella y el tapón juntos. Este mensaje contribuye precisamente a nuestra visión de trabajar juntos para conseguir Un Mundo Sin Residuos, comprometiéndonos a recoger todos los envases que vendamos para 2030", apunta Ana Gascón, directora de la Estrategia de Sostenibilidad de Envases para Europa en The Coca-Cola Company.

"Estamos especialmente orgullosos de que España sea el primer país en poner a prueba la producción y el rendimiento de los tapones en climas cálidos, antes de que se inicie un despliegue más amplio en España y en otros países", añade.

Por su parte, el director de la Planta de Barcelona, Sergio Ferré, ha destacado que "esta innovación permite al consumidor reciclar la botella junto al tapón, evitando su pérdida y la generación de residuos". "Es un diseño innovador, que marca un hito importante en nuestra hoja de ruta para hacer que nuestros envases sean cada vez más sostenibles. Para poner en marcha este piloto, hemos tenido que adaptar una de las líneas de embotellado de la planta de Barcelona, que se caracteriza por su versatilidad y apuesta por la innovación", apostilla.