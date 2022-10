Las alianzas solidarias de El corte Inglés para ahorrar un 25% del presupuesto

Entre las tendencias de esta Navidad, se potencian los juguetes de producción cercana, fabricados en España, en concreto muñecas en las que los artesanos han trabado los moldes de las caras con todo detalle. Una elección con la que se contribuye a reducir la huella de carbono, se contribuye a fomentar la economía global, teniendo en cuenta que las fábricas de muñecas españolas son un referente en Europa y siguen siendo el juguete más vendido en España.

Coge fuerza el movimiento Kidults, para todos aquellos que no han perdido la ilusión de jugar, coleccionar y echar partidas entre amigos. A los juegos de mesa de larga tradición como Risk, Monopoly, en cualquiera de sus numerosas versiones, se unen remix de Hasbro como Hero Quest y nuevas propuestas como Exploding Kittens, o Hitster ideal para nostálgicos dispuestos a escuchar más de 100 años de éxitos musicales. No faltan las míticas figuras de las licencias de Star Wars, Avengers, Dragon Ball, Avatar, Los Cazafantasmas, los Guardianes de la Galaxia o Stranger Things, ET...