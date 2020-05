Alfonso: «El Betis necesita un proyecto con gente de fútbol»

Ahora mismo, vinculado al mundo del fútbol ninguno. Estoy centrado en negocios, sobre todo en la República Dominicana. El único proyecto futbolístico que me interesa y me atrae es el Betis, por la vinculación que me une al club, a su afición y a Sevilla. Pasé años muy buenos allí y me gustaría, en algún momento, tener la oportunidad de devolver el cariño que a mí me dieron cuando fui jugador. Acogería un nuevo proyecto por la afición y la necesidad de cambio en lo referente a la gestión deportiva.

Los clubes cuentan con este dinero y sería un detalle ofrecer que los abonos valieran para la temporada que viene. El socio ha pagado por toda la temporada. Si no pueden acudir al estadio, las entidades deberían optar por devolver el dinero o descontarlo para la próxima temporada, proporcionalmente a los partidos a los que no se haya podido acudir.

La pandemia ha repercutido en todos los sectores: en lo humano, en lo deportivo, en lo empresarial, etc. Lógicamente, al fútbol le ha afectado tanto por su pausa como por la incertidumbre de saber si se podrá acabar o no el campeonato. El referente, en este sentido, está siendo Alemania, que ha sido el primer país en reanudar las competiciones.

El ex delantero del conjunto de las trece barras, las cuales defendió en dos etapas (1995-2000 / 2002-2005), analizó varios frentes que atienden a la actualidad bética, centrándose especialmente en la necesidad que tiene el club de adoptar el modelo de los grandes de España (Madrid y Barcelona) , incluyendo en su organigrama directivo a ex jugadores que hayan supuesto una referencia y una marca para la entidad. “El Betis necesita un proyecto con gente de fútbol” , señaló.

4. ¿Cómo ves al Betis actualmente? ¿Qué diferencias hay entre el Betis de ahora y del que tú formaste parte?

Son etapas distintas. El fútbol ha cambiado mucho. Ahora se tiene mucho más el balón, se trabaja menos el físico. El fútbol ha evolucionado. Mi época era un fútbol más directo, más vertical. Hoy los técnicos apuestan más por un juego con mayor posesión, aunque lo realmente importante es la calidad de los que conforman el equipo, evidentemente.

5. ¿Te ves formando parte de la directiva actual?

Mi intención siempre ha sido ayudar al Betis por las circunstancias en las que estaba, tanto a nivel institucional como deportivo. Nuestra candidatura (presentada por Rafael Salas) surgió para defender eso. Hoy por hoy no me planteo esa posibilidad. Echo de menos que personas que significan para el Betis, como ciertos ex jugadores, no formen parte de él. Habría que seguir el ejemplo de Madrid (Butragueño, Roberto Carlos, Solari, Guti anteriormente, Zidane...) o Barcelona (Guardiola en su día, Abidal, Txiki Begiristain...), clubes que cuentan con ex futbolistas al frente de distintas áreas importantes. Contar con referentes deportivos da prestigio y nombre. El Betis necesita de este tipo de perfiles, cada uno dentro de su parcela evidentemente. Yo encajo en temas deportivos ya que es sobre lo que entiendo.

No formaría parte de la directiva actual, por ética y dignidad. Si no comparto la actual gestión no tiene mucho sentido que forme parte de ella. Mi ilusión y ganas de estar en el Betis no pueden pisar mis ideales. No es mi estilo. Entraría en un proyecto en el que crea que puedo ayudar y sintiéndome valorado. El Betis necesita un proyecto con gente de fútbol.

6. ¿Serra o Ángel Haro?

Me quedo con Serra. A Lorenzo lo utilizaron, bajo mi punto de vista, para ganar las elecciones. Sé que acabó mal, aunque desconozco el motivo exacto. Me decanto más por la seriedad de Serra porque lo conozco, con sus cosas buenas y peculiaridades. Lo utilizaron para ganar las elecciones, independientemente de que haya hecho las cosas bien o mal. En un cargo como el que ostentaba era, y es, muy complicado hacer las cosas bien al cien por cien.

7. Próximo derbi...

Los dos equipos llegan en las mismas circunstancias realmente. Sin ningún partido de rodaje. Puede ser un punto de inflexión, sobre todo para el Betis si consigue ganar al Sevilla e intentar ese zarpazo para aproximarse a los puestos de competición europea. Sería muy importante a nivel anímico y moral para afrontar el sprint final del campeonato. En cuanto al resultado, es muy complicado de predecir. En los derbis puede pasar cualquier cosa. Esperemos que el Betis consiga un gran resultado y se lleve la victoria.