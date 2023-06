Canales: «Por una palabra parecía que había matado a alguien»

Sergio Canales, jugador del Real Betis, se refirió a la sanción de cuatro partidos recibida esta temporada por criticar una expulsión recibida por parte del colegiado Mateu Lahoz y consideró que «por una palabra parecía que había matado a alguien».

«Falta diálogo. Muchas veces tu ves la jugada de una manera, él te explica cómo la ves y te quedas tranquilo. A principio de temporada vienen los árbitros a hablarnos de nuevas normas y demás, y este es un punto importante que podía meterse a partir de este año, conocer su punto de vista de cómo nos ven cuando damos una rueda de prensa. Podría ser un paso importante no centrarse solo en las normas, sino entender ciertos límites», señaló.

«Por una palabra parecía que había matado a alguien, y no era mi intención. Se malinterpretó, se hizo una montaña de algo que no quería que fuese así porque habían pasado dos meses. El diálogo es un paso importante y hay muy poco en este momento», añadió durante su intervención en una edición de «Encuentros AFE» en la que se debatió sobre la libertad de expresión en el fútbol.

Canales destacó la importancia del respeto entre futbolistas y colegiados: «Hay un antes y un después desde lo que me ha ocurrido. Lo más importante es el respeto, debemos ayudar y dar un paso adelante. En este momento el arbitraje es una de las cosas mas difíciles que puede haber en cuanto al fútbol se refiere. Pero considero que siempre he tenido mucho respeto con los árbitros y así me lo han devuelto».

«Lo puntual que me ha pasado este año me ha hecho tener más miedo a expresarme después de un partido. Al acabar un partido nos exponemos a dar una opinión en caliente, pero mientras sea con respeto y no faltando a nadie es importante que podamos dar nuestra versión y debatir cosas. Para eso nos tenemos que abrir unos y otros. Es bueno para el fútbol. Nos tenemos que ayudar y ambas partes tenemos que dar un paso adelante en la libertad de expresión», consideró.

Canales entiende que los futbolistas están ahora más expuestos: «Las personas vemos las cosas de forma diferente, lo que yo diga a una persona le puede parecer más grave que a otra. Es un problema de interpretación. Hay cosas que muchas veces cuesta entender, y si lo humanizásemos todos... Ahora estamos mucho más expuestos y eso lo complica mucho. Hay que mejorar en todos los sentidos para que todo se haga más fácil».

Sin embargo no cree que la solución pase por limitar la opción de hablar en público: «Tenemos que abrir todos la mente, saber que todos queremos que el fútbol crezca. Para eso tenemos que abrir el diálogo con los árbitros. El fútbol no es solo once contra once, es también escuchar la versión del protagonista. Las entrevistas postpartido son fundamentales. Nosotros dependemos de la afición y eso nos ayuda a estar más cerca de ellos».

Junto al centrocampista intervinieron en una mesa redonda de jugadores y ex jugadores Nuria Ligero y Adriana Martín, jugadoras del Real Betis y del Espanyol respectivamente, y David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Además se celebró un segunda, sobre el mismo tema, con la participación de Maite Nadal, socia de Laffer Abogados, y de Luis Ruiz-Rivas, socio de Dikei Abogados.

«El derecho de opinar libremente dentro y fuera de un campo de fútbol se ha intentado retener. Mandamos a la federación española emails para pedir información sobre este tema porque estábamos preocupados por sanciones desproporcionadas a algunos compañeros por dar su opinión durante los partidos o después. No recibimos respuesta», manifestó Aganzo.

«Estoy viendo en todas las partes miedo en general. Tenemos tanto miedo a que no nos metan partidos, a que nos podamos perder partidos, que los futbolistas estamos muchas veces muy perjudicados. Y debería ser todo lo contrario», expresó asimismo el dirigente.

Aganzo recordó también su experiencia en activo: «Antiguamente teníamos más cercanía en todo. Con la prensa, los fans, los rivales... no sé si es bueno o malo. El fútbol hace 20 años era de otra manera. Es un tema global que perjudica a los deportistas. Decías cosas con respeto y ellos entendían que era fútbol. El fútbol se está quedando cada vez mas frío y más hermético».

Asimismo, comentó: «No venimos a quitarle poder al árbitro, todo lo contrario, queremos ayudarle. Queremos un deporte limpio, no podemos permitirnos querer hacer un comentario con respeto al árbitro y tener una sanción de cuatro partidos porque el árbitro lo pueda entender mal».

«Tenemos la sensación de que no podemos defender a nuestros compañeros porque no sabemos hasta cuándo nos quieren hacer daño y es lo contrario, queremos ayudar. Los árbitros tienen que entender que los jugadores no venimos a hacerle daño a ellos. Existe la palabra miedo, hay entrenadores que después de un partido en una rueda de prensa no han querido expresarse por miedo a una sanción», añadió.

Por su parte Ligero dijo: «Hay sensación de miedo a sanciones y represalias por cualquier comentario que le puedas soltar a la árbitra, y se debate dentro de los vestuarios. Es muy difícil mantener un diálogo amigable y de tu a tu con la árbitra».

«Hay ciertos momentos que nos limitan bastante el diálogo y el intentar ayudar a que todos vayamos a mejor. Explicando ellos lo que han visto puedes entender qué han pitado. Que te sancionen es como si estuvieras lesionado, estás fuera de la competición y de luchar por entrar en el once. Tener miedo a una sanción está en la mochila», destacó.

En cuanto a Martín, apuntó: «Como capitana me toca muchas veces dirigirme a la árbitra. Intentamos dirigirnos a la árbitra con el mayor de los respetos. A veces lo exigimos de vuelta, no lo tenemos y nos calentamos más. Es complicado. La posición del árbitro es complicadísima, pero en ese momento igual no te das cuenta de lo que se juegan ellas y nosotras. Cuando vas con respeto esperas recibir ese respeto, y muchas veces no es así»

En ese sentido, defendió: «Me gustaría que hubiera rueda de prensa del árbitro después de los partidos para entender qué piensan, cómo se sienten, para que expliquen sus decisiones. Ayudaría ser más empáticos con ellos».