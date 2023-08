Cita bética con Joaquín en Chipiona

El libro 'Con el 17...¡¡¡Joaquín!!!', con fotos y opiniones de la despedida del jugador en el Benito Villamarín, será presentado el próximo viernes 25 de agosto a las 8,30 de la tarde en el Castillo de Chipiona (Cádiz).

Esta será la primera presentación de este libro con carácter nacional, organizado por el Nuevo Ateneo de Chipiona que preside José María Jiménez y la Peña Bética de Chipiona que preside Antonio Martín. Asimismo, colaboran el Ayuntamiento de Chipiona, que preside el alcalde Luis Mario Aparcero, y la radiotelevisión de Chipiona, que dirige Cristóbal Ruiz.

Los autores de los textos, además del periodista y editor Miguel Gallardo, son Curro Romero, Juan José Padilla, Alfredo Relaño, Antonio Burgos, Alejandro Delmás, Luis Carlos Peris, Lourdes Lucio, Manuel Contreras, Guillermo Rai, Paco Correal, Reyes Aguilar, Rafael Pineda, Manuel Capelo, Daniel Gil, Bartolomé Cabello, Francisco Gallardo, Francis Andrés Gallardo, y Pepe da Rosa.

La obra está engrandecida con más de cien fotografías actuales y exclusivas del fotógrafo sevillano Manuel Olmedo --cuarta dinastía de fotoperiodistas-- y completada con fotos de Fernando Salazar y Ángel Bajuelo.

Así, la presentación será conducida por el periodista chipionero y miembro de la peña bética de Chipiona Juan Carlos Sáenz, y participarán Juan Mellado, periodista chipionero y miembro también de la Peña bética de Chipiona. A ellos se suma Ángel Revaliente, periodista jerezano y miembro del Nuevo Ateneo de Chipiona.

Intervendrán también los autores del libro Rafael Pineda, corresponsal de deportes en Andalucía del diario El País, Francisco Correal, periodista del Diario de Sevilla y medalla de la ciudad de Sevilla, Francisco Andrés Gallardo, jefe sección diario de Cádiz, Bartolomé Cabello, periodista deportivo de Onda Cero e Hijo predilecto de La Campana, y Miguel Gallardo, periodista editor del libro.

En cuanto a la estructura del libro, el primer capítulo está dedicado a la despedida, el segundo al anuncio de la retirada, el tercero es un álbum familiar con datos biográficos de Joaquín y fotos de su boda, en la que Lopera y la Copa del Rey del 2005 estuvieron con los novios en el altar, entre otros muchos momentos de la vida social del futbolista.

En el capítulo cuatro se recoge una revista de prensa con las crónicas del partido y ficha técnica para el recuerdo, el capítulo cinco, bajo el titular 'Cosas del Betis', recoge las rimas de Melado en el Villamarin, los himnos del Betis y del centenario, el origen de 'Viva el Betis manque pierda' perfectamente explicado por Alfredo Relaño, y los diez mejores jugadores de la historia del Betis, analizados por Alejandro Delmás. El libro finaliza con un apéndice en el que se recoge una breve historia oficial del Betis.

Por otro lado, el partido espectáculo del retiro de Joaquín fue seguido en directo por 60.000 personas y más de un millón y medio de espectadores gracias a La Sexta y la Televisión del Real Betis, que lo retransmitieron en directo.

Al hilo de lo anterior, Gallardo ha comentado que "es por ello por lo que hemos querido sacar a las librerías con la mayor urgencia posible y en sólo siete días en llegar a imprenta, este libro 'Con el 17...!!!Joaquín!!!', que recoge las mejores fotografías y opiniones de una despedida de ensueño y sin igual en el mundo del fútbol".

Asimismo, ha comentado que "el proyecto consistía que diecisiete periodistas deportivos de reconocido prestigio nacional e internacional escribieran sobre la despedida y trayectoria del emblemático jugador número 17 del Real Betis Balompié". "Y así lo hicimos, pero al final también se sumaron dos toreros béticos, Curro Romero y Juan José Padilla, y nosotros encantados".

"Será muy difícil volver a unir en un campo de fútbol las figuras que Joaquín consiguió reunir para su despedida y, por eso, aquí tienen lo que ocurrió aquella noche en la que lloró el protagonista y también el cielo de Sevilla, un libro para la historia y el recuerdo", ha comentado.

Para Gallardo, la "mágica noche" de junio se convirtió en el escenario de la despedida "de una leyenda del fútbol que ha pasado ya a la categoría de mito". "Joaquín Sánchez colgaba sus botas tras 23 años en activo y después de haber jugado los últimos ocho en el Real Betis Balompié", ha recordado.

"Si Joaquín se rodeó de grandes futbolistas para su despedida, nosotros hemos querido reunir también en este libro a 17 grandes periodistas para recordar la trayectoria del jugador, a la que se sumaron al final, como ya hemos dicho, dos toreros, Curro Romero y Juan José Padilla", ha remarcado el editor.

En total la redacción de la obra ha sido compuesta por Curro Romero, torero de arte, bético, y amigo personal de Joaquín, "hasta el punto de que estuvo en su boda y le regaló uno de los capotes con los que el jugador toreó varias veces sobre el césped del Benito Villamarín" y Juan José Padilla, torero de valor, que se convirtió en 'capitalista' "siendo el primero en coger a hombros a Joaquín en su despedida".

Por parte del equipo de los periodistas se encuentran Alfredo Relaño, presidente de Honor del diario As tras muchos años de director y pasar por El País, la Cadena Ser, Canal Plus, siempre como Jefe de Deportes, Antonio Burgos, periodista, escritor, columnista de Abc e Hijo Predilecto de Andalucía, y Francisco Gallardo, médico deportivo, escritor, ganador del premio Ateneo de novela histórica y premio novela ciudad de Badajoz, y ex jugador de baloncesto.

A ellos se unen Alejandro Delmás, periodista deportivo que ha cubierto en directo seis Olimpiadas y que pasó por Abc, Diario 16, El Mundo y el diario AS; Luis Carlos Peris, periodista deportivo y columnistas de Diario de Sevilla, Medalla de la Ciudad de Sevilla y amigo de Joaquín; Lourdes Lucio, periodista, corresponsal política de El País y bética de acudir todos los domingos al estadio desde niña; Manuel Contreras, periodista, subdirector del diario ABC de Sevilla y Guillermo Rai, periodista, corresponsal deportivo en Madrid de The Athletic, el medio deportivo del New York Times.

Una lista que continúan Paco Correal, periodista, Medalla de la Ciudad de Sevilla, que trabajó en El Correo de Andalucía, Diario16, El Mundo y El País y actualmente lo hace en Diario de Sevilla; Reyes Aguilar, escritora y bética; Rafael Pineda, periodista y actual corresponsal deportivo de El País en Andalucía; Manuel Capelo, periodista y exdirectoradjunto de ABC de Sevilla; Daniel Gil, periodista deportivo y autor entre otros libros de '100 razones para ser del Betis' y Bartolomé Cabello, periodista deportivo en Radio 80, Radio Triana, Radio Popular y Onda Cero, así como Hijo predilecto de su pueblo, La Campana.

Finalmente, se añaden Francisco Andrés Gallardo, único periodista de El Puerto de Santa María de este libro, como Joaquín, y jefe de sección de TV y Famosos de los periódicos del Grupo Joly y jefe de sección de Vitally en las webs de dicho grupo; Pepe da Rosa, periodista y presentador de Canal Sur Radio y Canal Sur TV, y el último integrante, "con el número 17, la finta y el sprint, Joaquín".

Por último, Gallardo ha querido agradecer a todos ellos, "por decir sí desde el primer momento y engrandecer este libro homenaje a Joaquín".