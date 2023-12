El Betis roza la remontada en el Villamarín ante el Madrid (1-1)

El Real Madrid no pasó del empate a uno ante el Real Betis este sábado en el estadio Benito Villamarín, con lo que pone en peligro el liderato después de que el inglés Jude Bellingham firmara el 0-1 a los 53 minutos tras una buena definición ante el meta portugués Rui Silva y que, trece después, Aitor Ruibal lanzara un espectacular disparo desde fuera del área que significó el definitivo 1-1.

Eso animó a la formación sevillana, pero la madrileña no cejó en intentarlo hasta el descanso con la movilidad de Luka Modric, aunque también en ese tramo con menos participación de Rodrygo y un intermitente Bellingham.

Pese a ello, el brasileño Rodrygo Goes fue el primero que quiso mostrar que atraviesa un gran estado de forma y sus incursiones por la izquierda fueron un quebradero de cabeza para Aitor Ruibal, hasta el punto de reclamar que el bético le hizo penalti a los nueve minutos, lo que no consideró el árbitro.

La segunda parte se inició con el susto que Isco le dio a Lunin tras un buen pase de Ayoze, pero la réplica llegó muy poco después, a los ocho minutos de la reanudación. Un gran pase al hueco de Brahim no lo desaprovechó Bellingham para poner el 0-1 y confirmar que es la gran sensación de esta temporada con su facilidad para marcar.

El Betis no tuvo mas remedio que dar un paso adelante y meterle velocidad a su juego, algo que le dio resultado con un zapatazo de Aitor Ruibal desde fuera del área, un gol que llegó trece minutos después del madridista y que abrió un nuevo partido.

En la fase final del choque, los locales redoblaron su confianza en no salir de vacío del Villamarín y los visitantes no estuvieron tan fluidos para hacer daño, por lo que el marcador ya no se movió, aunque un remate de Isco en el minuto noventa acabó con el balón repelido por un poste.