El peaje hacia Europa pasa por Cádiz

Llega el momento de consolidar la candidatura verdiblanca a las competiciones europeas de la próxima temporada. Y todo pasa por un derbi andaluz ante el Cádiz CF que se juega este domingo a las 16:15 en la Tacita de Plata.

El Real Betis viaja a tierras gaditanas con varias bajas importantes, como son las de Fekir, William Carvalho, Borja Iglesias, Dani Martín Bartra y Camarasa, que alternan tanto molestias como sanciones. Es reseñable que el canterano Raúl se ha quedado fuera de la lista, ya que cumplió con su compromiso con el filial verdiblanco en su encuentro que les midió al Yeclano en la competición liguera de la Segunda División B.

Enfrente, un Cádiz que viene de rascar un punto de oro en el Camp Nou la pasada semana, y desea dar un golpe sobre la mesa para dar por solventada su crisis de resultados de estos últimos meses. Los amarillos no podrán contar con Augusto Fernández ni con Akapo, por lo que su entrenador, Álvaro Cervera, ha tenido que tirar de cantera, completando la convocatoria con Garrancho y Álex Martín, ambos del Cádiz B.

El técnico verdiblanco ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque, en la que ha augurado un encuentro que destacará por su dificultad y su intensidad. Ahora que el Betis tiene ante sí la oportunidad de consolidarse en su pelea europea, el técnico chileno ha dejado claro que la clave será mantener la regularidad: “Es complicado realmente saber cuál es el partido más difícil, pero sí es un momento en el que tenemos que mantener una continuidad en cuanto al rendimiento de los partidos”.

Manuel Pellegrini habló también de sus jugadores, tanto de los que estarán disponibles como los que no, por ello se refirió a Láinez como “Ahora que ha retornado a los entrenamientos, será seguramente uno de los citados que vamos a llevar a Cádiz”. Referente sus buques insignia, como son Fekir y Borja Iglesias, el preparador chileno admitió que “Están haciendo su trabajo de recuperación. Veremos en la próxima semana cómo evolucionan. Pueden llegar justo al Alavés, pero esperamos tenerlo contra el Sevilla”, sentenció Pellegrini.

El entrenador del conjunto gaditano también compareció en la rueda de prensa previa al choque, en ella elogió al Betis, al que tachó como uno de los equipos que más mantienen la posesión de toda la primera división: “Es un equipo que mantiene la posesión, te intenta ganar con el balón. Es un equipo peligroso y bueno. A su estilo es un buen equipo”.

El Cádiz llega al encuentro con la moral por las nubes tras haberse vuelto de Barcelona con un punto de oro bajo el brazo, cosa que les ha servido a los amarillos para afrontar estos días de una forma distinta: “Una semana un poco más tranquila porque el resultado al final fue bueno. Empatar donde empatamos no es fácil, no lo hacen muchos equipos, pero la trayectoria en punto no es buena y tenemos que sumar. Poco a poco nos vamos dando cuenta todos de cómo tenemos que hacer las cosas para conseguir los puntos que nos hacen falta. Eso es bueno”, sentenció Álvaro Cervera.

Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Fali, Cala, Espino; Jonsson, Álex Fernández, Perea, Jairo; Sobrino y Negredo.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Lainez, Canales, Aitor Ruibal; y Loren Morón.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón de Carranza.

Hora: 16.15.

Puestos: Cádiz (14º, 25 puntos). Betis (7º, 36 puntos).

La clave: El juego defensivo del Cádiz para intentar parar las líneas de creación del Betis.

El dato: El Cádiz sólo ha ganado dos veces al Betis en sus nueve enfrentamientos en el Ramón de Carranza en Primera División, con cuatro empates y tres triunfos verdiblancos.

Las frases:

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz: "El Betis te intenta ganar con el balón".

Manuel Pellegrini, técnico del Betis: "A demostrar que hay capacidad para luchar por Europa".

El entorno: Álvaro Cervera podrá sentarse en el banquillo para dirigir a su equipo después de que el TAD anulara la sanción de cuatro encuentros que pesaba sobre él.