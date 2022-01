El recurso del Betis aviva la tensión con el Sevilla

El recurso del Betis contra la clausura por dos partidos del Benito Villamarín, por los incidentes del derbi copero contra el Sevilla, ha avivado la tensión entre los clubes sevillanos, al alegar el verdiblanco que hubo simulación en la reacción del banquillo sevillista tras la agresión a Joan Jordán y calificarlo el de Nervión como "suposiciones interesadas".

En su recurso ante Apelación por el cierre decretado por el juez de Competición, al impactar en la cabeza de Jordán una barra de PVC de medio metro que derivó en la suspensión del derbi y su reanudación al día siguiente con triunfo bético (2-1), el Betis aporta un informe pericial de 23 folios, avanzado por 'El Chiringuito' de Atresmedia, en su objetivo de que se investigue todo lo ocurrido en torno al incidente.

El Betis se basa en el análisis videográfico de un criminólogo experto en comunicación no verbal, una logopeda y un psicólogo forense, y arguye que, tras una actitud aparente normal y con una llamada entre medias al delegado del Sevilla, Juan Martagón, Julen Lopetegui le indica a Jordán 8 minutos después del golpe: "cáete al suelo", éste le responde "no lo veo" y el técnico le insiste: "sí, sí, vamos".

Estos hechos han desembocado en que se palpe un clima de tensión entre los 'eternos' rivales que recuerda a épocas pasadas y ante el que ha salido al paso el presidente del Sevilla, José Castro, en defensa de sus profesionales: "Sólo hay un hecho demostrado, que un jugador del Sevilla recibió un palo en la cabeza", aseveró.

"Preocuparme no me preocupa nada, pero no entiendo lo que sucede. En todo lo ocurrido solo hay un hecho deleznable, claro y meridiano", dijo Castro, en declaraciones a los medios del Sevilla, en referencia a la agresión sufrida por Jordán y tras dicho informe presentado por el Betis ante Apelación.

Para el dirigente sevillista, "después de eso, los comités y Antiviolencia se han pronunciado; no se va a poder demostrar nada", abundó en medio del cruce de argumentos contrapuestos entre ambos clubes y en respuesta a la acusación del Betis, a través de dicho informe y de otras declaraciones, sobre lo ocurrido en ese derbi del 15 de enero.

"El resto son suposiciones interesadas que intentan cambiar el foco y dañan la imagen de la víctima (Jordán) y de un entrenador que, en su trayectoria, ha demostrado ser una persona íntegra", sostuvo Castro, quien, en referencia a ese informe, opinó que "decir barbaridades como las que se escuchan no son la realidad".

El presidente del Sevilla añadió que "ojalá se pudiera escuchar" lo que ocurrió sobre el campo, "porque no es lo que dicen", y recalcó en alusión a la postura del Betis que "para defenderse no hay que atacar a nadie".

"Desde la disputa del partido siguen repitiéndolo, pero yo repito que la víctima es Jordán. Que a nadie se le olvide", reiteró, además de considerar que todo esto no ayuda ante el derbi de finales de febrero en el Ramón Sánchez-Pizjuán y abogar, por ello, por rebajar el nivel de crispación que se ha generado.

"Eso sí me preocupa, porque vamos a seguir trabajando para que el derbi sea una fiesta del fútbol sevillano. Hay quien no parece interesado en ello, pero por nosotros no va a quedar. Aunque nos sintamos solos, no vamos a entrar, pero tampoco vamos a tolerar algunas cosas y, si es necesario, actuaremos en defensa de los afectados", indicó.

Castro insistió en que "el derbi ya pasó" y manifestó que, en su opinión, "todo lo que sea calentar el ambiente" le "parece muy mal". "Yo llevo muchos años en esto y, en los derbis, todo lo que sea rebajar tensión es bueno; si hacemos lo contrario, todos seremos luego un poco responsables", indicó.