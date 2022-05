Enfado entre los aficionados del Betis con Kappa y la camiseta de la Copa del Rey

Todo surge con el feliz acontecimiento de la final de la Copa del Rey y la exquisita camiseta conmemorativa que se luciría en el encuentro. Muchos fueron los aficionados que se apresuraron en comprar las mismas con el desagradable incidente que, en muchos casos, no iba a estar disponible y que habría que esperar.

Dice un refrán que “lo poquito agrada y lo mucho enfada” y ese punto están los aficionados cuando no saben nada de su compra, no tienen respuestas o que el producto final recibido no es lo que ellos esperaban con carencias y hasta precipitación en el estándar del modelo.

Así lo primero que he constatado, llamando a Kappa o tiendas oficiales, es la nula respuesta ante el problema. La desatención y falta de interés roza en la poca educación. Si no hay existencias o se tiene algún problema de abastecimiento o logístico lo más sano, correcto y formal es informar a los compradores, aquellos que, al fin y al cabo, sostienen este “circo” y que jamás han abandonado al Betis para que ahora, directa o indirectamente, se les abandone a ellos. Si, digo bien: abandonen a ellos.

Verificando que, efectivamente, desde las tiendas Kappa no se ofrece ninguna respuesta es hora de atender a los aficionados que denuncian su situación, así, vía Twitter y con motivo de la publicación en El Correo de Andalucía de la información sobre el futuro nuevo proveedor de ropa deportiva -Hummel- y el vídeo en el que aparecía ya el portugués William Carvalho con la misma, estos aficionados exponían públicamente sus quejas:

Emilio Viñas Barroso: “Comprada en PRE-venta y hasta hace dos días no me llegó. Y llega sin la fecha de la Final en el pecho como mostraban las imágenes al comprar, y por supuesto sin ningún tipo de respuesta de nadie. Tengo amigos que aún siguen esperando”.

Además añadía otro dato: “Este logo con fecha aparece en la camiseta de jugadores en la Final y hay imágenes de familiares que ese logo se lo pusieron en una lateral de la camiseta ya que en el centro no les cabía. ¿Por qué a esas personas se lo ponen y a los que hemos pagado no? Ha sido un desastre. En mi caso, y como yo hay muchos pusieron una camiseta en compra anticipada sin ver modelo siquiera y aún así la compramos. Prometían entregar antes de la Final y no lo hicieron (a mi me llegó este Lunes). Y para remate cuando llega la camiseta no lleva el Logo con fecha...“ y una camiseta de una Final no debería tener colocados los logos al “tum tum” como decían los aficionados.

Victos VS decía: “Pues mi caso es q aun no he recibido la camiseta. Hice el pedido el día 4/03. Me he intentado poner en contacto con la tienda del Betis en varias ocasiones por mail y por teléfono, y ni contestan ni responden los mails. En cuanto a Kappa, he hablado varias veces con ellos por teléfono, ya q no los responden tampoco. Por teléfono, siempre después de muchas llamadas, me dicen que lo ponen para envío al día siguiente, cosa q nunca ocurre. Insisto en que me aseguren que no existe ningún problema, y su respuesta siempre es que no, que no ocurre nada, ya mas que nada es por saber si anular el pedido o hacer otra cosa”.

E. Prieto denunciaba la situación igualmente: “si te das un paseo por el Twitter de @KappaSport_ES podrás comprobar por tí mismo la situación que bastantes consumidores estamos sufriendo sin que ningún estamento del @RealBetis o de la citada marca deportiva se ponga en contacto” y “los aficionados que compraron las camisetas de la final en Marzo y todavía no las recibieron y nadie contesta al aficionado”.

Pancho, en la misma red social, indicaba: “Aquí otro afectado por lo mismo: Comprada online a ciegas el 5/3, recibida el 27/4, pero sin logo fecha final en el pecho. Vergonzoso, una tomadura de pelo de 93 euros. @RealBetis y @KappaSport_ES no responden emails ni cogen el teléfono”. Además este usuario explicaba: “El/La crack que diseñó la camiseta no tuvo en cuenta el logo con la fecha de la Final como muestra la imagen de @Emilioramon77, el logo no cabe. Tendrían que enviar CAMISETAS NUEVAS pero es un marrón, por eso no responden. @KappaSport_ES @RealBetis CHAPUCEROS” con evidente enfado.

Los ejemplos se multiplican a través de mi correo electrónico en el que las quejas se cuentan por decenas y que hace nota la gravedad de la situación el manifiesto malestar que existe entre los aficionados que siempre están ahí apoyando.

En el Betis están cambiando muchas cosas –para bien-, la gestión de las tiendas y el proveedor incluido, pero esta no es la imagen que se debería de dar y, al menos, facilitar a los aficionados una respuesta firme a su problema, la implicación del club en el mismo -aunque tenga delegada esta parte del merchandising- pero que les afecta y perjudica en su imagen igualmente.

Señores gestores del Real Betis Balompié, es hora que se impliquen, es hora que solucionen este problema, todos los alegramos el éxito deportivo pero el señorío y el interés por la infantería verdiblanca también se demuestra resolviendo este problema. Háganlo sin demoras, la afición nunca ha fallado al Betis, no les fallen ustedes a ellos.