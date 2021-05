«Es un mérito depender de sí mismo en la lucha por Europa League»

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó este sábado que "ojalá" pueda "ganar el partido ante el Huesca" de este domingo en el estadio Benito Villamarín, pero puntualizó que "sin lugar a dudas será muy difícil" y que considera un "mérito" el depender "de sí mismo en la lucha por la Europa League".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en el estadio verdiblanco, admitió que "no recordar una Liga así" con "tantos equipos peleando descensos, la punta, Europa... es una liga muy disputada".

Por ello subrayó que este dato redobla las dificultades de vencer en el tramo final, aunque expresó que "ojalá fueran todas así" pese a "los inconvenientes que ha tenido por el tema de la pandemia".

Para el técnico santiaguino, el empate del jueves en Eibar (1-1) "fue resultado de un rival que jugó su partido, hizo su fútbol en una cancha chica" ante un Betis que no pudo "contrarrestarlo en la segunda parte" por no tener "mucha posesión de balón, así no es fácil sacar los tres puntos allí".

Pellegrini consideró "muy positiva de la vuelta de los aficionados a los estadios", que él querría que "fuera en mayor cantidad" y que "debiera ser igual para todos" los clubes, "aunque habrá razones más importantes", de modo que la puerta cerrada "no debe ser disculpa para ningún equipo".