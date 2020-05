Fekir aguarda a un grande de Europa

La posible marcha de Nabil Fekir está siendo uno de los temas más candentes durante este periodo de confinamiento en Heliópolis. Primero, el propio jugador adelantó públicamente que no abandonaría la disciplina bética la campaña venidera, mostrando así su lealtad al club con el que guarda una estupenda relación desde su llegada. Segundo, desde la directiva bética tasaron al franco-argelino en 50 millones de euros, dando paso a que varios equipos extranjeros comenzaran a contemplar su fichaje.

El nuevo capítulo en esta historia, según han adelantado desde diario As, tiene como protagonista a Madrid y Barcelona. Los dos grandes de la Liga Santander seducen mucho al atacante, que aguardaría una suculenta oferta para salir del Benito Villamarín. Sin embargo, tal y como apuntan desde este periódico deportivo, Fekir no pondría punto y final a su periplo como verdiblanco si no es para jugar en un grande de Europa, que le permita disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.

Desde la capital española, el foco lo tienen fijado en Kylian Mbappé para potenciar la vanguardia del equipo. Si fracasan sus intentos, Zidane podría barajar la carta de Fekir, que tiene claro, por su parte, permanecer en el Betis en caso de que sólo llegaran ofertas de equipos menores.