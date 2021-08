Joaquín, con 40 años, aún sueña «con objetivos importantes»

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, comentó este jueves que "sueña con objetivos importantes" para la temporada entrante, que encara con 40 años cumplidos, pero con "mucha ilusión por estar de nuevo en Europa" y deseoso de "jugar a tope tres competiciones".

Joaquín, que ha participado en la presentación de un acto promocional del club, aseguró a los periodistas que tiene la "mente en el partido de Mallorca", donde el Betis inicia el sábado LaLiga, ya que "lo más importante es ir partido a partido, sabiendo que va a haber muchos" compromisos esta temporada, por lo que sería "bueno empezar bien".

El extremo diestro asumió que "las pretemporadas en esta etapa" de su "carrera son importantes para la dosificación", por eso "el contratiempo" físico que tuvo hace un mes lo "ha mermado un poco, han sido unas semanas complicadas" pero aseguró que ahora está "a disposición del equipo para la primera jornada".

"No sé si es mi último año, quiero jugar y competir para estar a la altura de mis compañeros. Quiero disfrutar de cada momento porque me siento jugador y soy el capitán. Soy el más viejo, eso implica trabajar al doscientos por cien para que los niños no te adelanten", destacó el futbolista portuense.

Para Joaquín, "es un aliciente extra la vuelta del público", y recordó que el pasado sábado, en el amistoso en el Benito Villamarín ante el Roma, "parecía que el estadio estaba lleno" pese a que apenas si había un cuarto del aforo cubierto, y eso redobla la "ilusión por competir, ganar y poder levantar un título".

La Liga Europa, en la que participará el Betis, tiene prevista su próxima final en el estadio del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán, y el capitán bético admitió que "jugar partidos así es el sueño de todo futbolista", pero no quiere "decir más porque esto apenas va a empezar y queda mucho".

"Llegar una final implica mucho sacrificio y hacer las cosas muy bien. Ahora, el objetivo es el partido de Mallorca", insistió.

Joaquín, por otra parte, lamentó la marcha de un histórico de LaLiga como el argentino Leo Messi, ya que "se pierde un pilar". "Sus números serán difíciles de superar, aunque sigue habiendo muy buenos jugadores" y el fútbol español "sigue siendo un referente. Se le echará de menos, pero seguirán viniendo buenos jugadores aquí", subrayó.