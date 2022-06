Joaquín con Haaland: «Le he dicho que ya no tiene sitio en el Betis»

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, es una cantera inagotable, un pozo sin fondo que lo mismo se marca una 'pataíta' por Jerez como epílogo de un concierto de Alejandro Sanz que le cierra las puertas del club bético a la estrella noruega Erling Haaland porque "ya no tiene sitio".

A sus cuarenta años, Joaquín apura sus vacaciones antes de incorporarse a comienzos del próximo julio a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini y, en una de las paradas veraniegas, ha estado con el punta noruego en un chiringuito playero y hecho gala de su proverbial vis cómica que ha hecho pública en sus redes sociales.

Con una gorra al revés Haaland y con gafas de sol Joaquín, el del Puerto de Santa María le dice al ya futbolista del Manchester City de Pep Guardiola que, pese a sus deseos, ya no tiene sitio en el Benito Villamarín.

"Dice Haaland que se quiere venir al Betis y le he dicho que ya no tiene sitio, que ya para el año que viene", dice el capitán bético en un vídeo en el que una tercera persona de la reunión que no se ve apostilla que "al City, al City".

Haaland asiente y afirma en español que "muy bien", que al City.