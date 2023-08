Juanmi se marcha entre lágrimas a Arabia

El delantero Juan Miguel Jiménez ‘Juanmi’, cedido por el Real Betis por una temporada al Al Riyadh de Arabia Saudí, se despidió este miércoles entre lágrimas de sus compañeros, de la afición y del club verdiblanco, en el que dijo que ha sido «inmensamente feliz», con el deseo de que sea un adiós «temporal» y vuelvan a reencontrarse.

El atacante de Coín (Málaga), de 30 años, declaró a Betis TV que se marcha «temporalmente, por un año, pero los ‘hasta luego’ también son difíciles» después de los «cuatro años maravillosos» que él y su familia han vivido en el Betis, en una plantilla con la que han «hecho historia», al conseguir competir «tres años en Europa y ganar una Copa del Rey, que es algo muy bonito».

En un vídeo compañeros como Andrés Guardado, Juan Miranda, Germán Pezzella, Aitor Ruibal y Borja Iglesias le han deseado los mejores éxitos y le han asegurado que le echarán mucho de menos, ante lo que Juanmi se emocionó y afirmó, llorando, que ha «pasado cuatro años inolvidables tanto deportivamente como fuera del campo» en el Betis y que él y sus familiares han sido «inmensamente felices en Sevilla, y eso es algo mágico que sólo se puede vivir en este equipo».

«Coincidir con este grupo de jugadores ha sido algo inolvidable, son grandísimos amigos y, al final, es lo que el fútbol te deja: tener ese cariño de toda la gente y de todos los compañeros es algo inexplicable, y ellos saben que aquí me van a tener para lo que necesiten. No pude despedirme en persona, pero volveré dentro de un mes y me pasaré por la Ciudad Deportiva para darles a todos un abrazo enorme», recalcó.

Añadió que «es un hasta luego y ojalá que los caminos nos vuelvan a cruzar», y le deseó «muchísima suerte al equipo, al club», en el que «están haciendo un grandísimo trabajo y seguro que las cosa van a ir genial», al tiempo que indicó que ahora con su llegada a la Pro League saudí está «con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa».

El malagueño indicó que, aunque está recién llegado y siempre es normal notar los cambios. «Las primeras sensaciones son bastante positivas» e intentará «adaptarse lo antes posible para empezar a jugar y a disfrutar de nuevo», y se mostró seguro de que esta nueva experiencia va a seer «bonita y enriquecedora tanto a nivel deportivo como familiar».

Resaltó que la liga de este país árabe «está creciendo muchísmo» y está «recalando aquí muchísima gente de Europa», por lo que afronta este desafío «con muchas ganas e ilusión de seguir aportando mi fútbol y de trabajar al cien por cien para dar siempre el máximo».

«Soy el primer jugador español que está en el Al Riyadh y voy a intentar adaptarme lo antes posible a esta nueva cultura y a su fútbol, y ojalá que las cosas salgan bien», manifestó Juanmi, quien agradeció la gran ayuda que está recibiendo en estos primeros momentos de un nuevo compañero, el defensa rumano Alin Tosca, exfutbolista del Betis.

Así, explicó que Tosca «habla español», está siendo «muy cercano» y «es el que está más preocupado por él, y eso se agradece», aunque «todos los compañeros le han acogido de una forma genial».

El delantero malagueño llegó al Betis en el verano de 2019 procedente de la Real Sociedad y, en sus cuatro campañas en el club andaluz, disputó 101 encuentros oficiales en los que marcó veintinueve goles y dio seis asistencias.