La derrota del Betis en Granada deja a Rubi en el aire

Otra derrota del Real Betis en Los Cármenes (1-0) en el que el equipo de Rubi no terminó de dar un golpe encima de la mesa y terminó cayendo por errores propios, tanto atrás como en ataque, que mantienen al equipo en descenso y a Rubi al borde de la destitución.

Con la obligación de lograr un triunfo que le permitiera escapar de la zona de descenso en la que se había instalado tras la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad, acudía este mediodía el Real Betis al Estadio Nuevo Los Cármenes para medirse al equipo revelación del campeonato. Un Granada CF que llegaba lanzado a la cita y con la posibilidad de colocarse líder del torneo en caso de obtener los tres puntos.

Un duelo donde la igualdad fue máxima, sobre todo en la primera parte, donde no existió un dominador claro. La alternancia en el control del juego se tradujo en el reducido número de ocasiones para ambos contendientes, lo que explica el corto tanteo reflejado al final de la contienda.

El inicio estuvo marcado por el empuje del bloque nazarí, que dispuso a los pocos minutos de un disparo de Darwin Machís desde la frontal del área atajado sin complicaciones por Joel Robles. La réplica la puso Javi García, quien enganchó un balón en la media luna que se fue desviado sin consecuencias para el marco nazarí. Los verdiblancos empezaron a asomarse con algo más de frecuencia por el área granadinista. En una bonita combinación entre Fekir, Pedraza y Guardado estuvo cerca de llegar el gol del mexicano, pero su chut mordido se perdió por línea de fondo. También el Granada, en una fase donde seguía reinando la intensidad, tuvo una aproximación en las botas de Azeez. Afortunadamente para los intereses béticos, el servicio desde la banda derecha no fue aprovechado por el futbolista hispano-nigeriano, quien prefirió controlar el cuero en lugar de ejecutar directamente. De ahí hasta la conclusión de la primera mitad y, siempre con un equilibrio evidente en el desarrollo del envite, fue el Betis quien computó la oportunidad más clara antes de enfilar el camino hacia el túnel de vestuarios. Sin embargo, la falta botada por Cristian Tello, en una gran posición para el golpeo del catalán, se estrelló en la barrera.

Para el segundo periodo, los heliopolitanos salieron sin cambios respecto al once inicial. Aunque arrancaron mejor los hombres de Rubi, fue el Granada quien estuvo cerca de romper la igualada con un balón en largo que no llegó a domar Carlos Fernández dentro del área. A pesar del susto, el Real Betis era protagonista con el balón tras la reanudación, dominio que se tradujo en una clara oportunidad de Mandi. El central argelino, libre de marca en el segundo palo, no pudo enviar su testarazo al fondo de la red, momento que a buen seguro hubiese supuesto un punto de inflexión en el partido.

Esta acción espoleó al Granada, que atravesaba hacia campo enemigo con más continuidad hasta encontrar el premio del gol. Fruto de la alta presión del cuadro de Diego Martínez y en un lance protestado por los béticos como posible falta a Andrés Guardado, arribó la única diana del encuentro. El error colectivo de los visitantes en el repliegue defensivo permitía que Álvaro Vadillo ajustara dentro del área para hacer imposible la estirada de Joel Robles y establecer el 1-0. Se desató el Granada CF tras su tanto, pudiendo aumentar la ventaja en una tentativa de Azeez que impactó en el palo.

No pasaron excesivos problemas los locales para mantener el botín, si bien los de las trece barras, pese a no elaborar con fluidez, disfrutaron de algunas ocasiones. Especialmente a balón parado, con una falta de Tello que se fue por encima del larguero y otra de Sergio Canales que se topó con el larguero cuando parecía que ya acariciaba la red de Rui Silva.

Nueva derrota a domicilio del Real Betis, que vivirá por segunda jornada consecutiva en zona de peligro. El próximo miércoles, compromiso ante el RC Celta que se antoja vital para las aspiraciones de los verdiblancos y en el que un triunfo se antoja urgente a tenor de los últimos torpiezos.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Duarte, Germán, Carlos Neva, Yangel Herrera (Eteki, 59’), Gonalons, Vadillo (Soldado, 73’), Azeez, Machís y Carlos Fernández (José Martínez, 78’).

Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Feddal (Borja Iglesias, 77’), Pedraza (Álex Moreno, 71’), Javi García (Joaquín, 71’), Guardado, Tello, Fekir, Canales y Loren.

Goles: 1-0, Vadillo (62’).

Árbitro: Mateu Lahoz. Amonestó a Darwin Machís, Yangel Herrera y Soldado por parte del Granada CF y a Javi García, Fekir, Feddal y Joaquín por lado bético.