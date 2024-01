La Liga denuncia al Betis por cánticos contra el Sevilla y al Athletic por ofensas a la Real Sociedad

El mayor número de incidencias registradas por LaLiga en un partido se produjo en el Burgos-Valladolid con once, entre las que alude al intercambio de insultos entre aficionados de uno y otro equipo y el siguiente cántico de seguidores locales: «Al partir un pucelano en dos, no encontramos un cerebro ni para Dios y por más que buscamos, serrín sólo encontramos, menudo cabezón tenía el cabrón»

El fútbol francés ha respaldado con firmeza al portero internacional Mike Maignan, víctima de gritos y gestos racistas que obligaron a interrumpir brevemente el sábado un partido de liga en Italia.

Maignan abandonó temporalmente el terreno de juego, seguido de sus compañeros del AC Milan, en el encuentro que disputaban a domicilio ante el Udinese, tras advertir al árbitro de que estaba recibiendo insultos racistas y gritos simiescos por parte de algunos aficionados locales.

«Tienes todo nuestro apoyo», afirmó la Federación Francesa de Fútbol en la cuenta en X de la selección francesa, en la que condenó «con la mayor firmeza todo acto de racismo».

«Estás lejos de estar solo, Mike Maignan. Estamos todos contigo», señaló por su parte la superestrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, en el mismo medio.

«Siempre los mismos problemas y siempre NINGUNA solución. Es demasiado! NO AL RACISMO», recalcó Mbappé.

En la misma línea se pronunció otra estrella francesa como es Antoine Griezmann. «Estamos juntos, Mike! NO AL RACISMO !!!», escribió el jugador del Atlético de Madrid.

Otro internacional francés, Marcus Thuram, que juega en el Inter, el rival local del Milan, colocó en Instagram un puño cerrado de protesta y un corazón sobre una fotografía de su compañero insultado.

Maignan avisó al colegiado durante la primera media hora en varias ocasiones de estar recibiendo insultos racistas hasta que se hartó de la situación y se marchó al vestuario, seguido del resto de sus compañeros.

Cuatro minutos después, en el 38 de la primera mitad, Maignan y el resto de jugadores del Milan volvieron al campo y el colegiado reanudó el encuentro bajo el aviso de que, en caso de nuevos insultos racistas, el partido sería suspendido definitivamente.

«En el primer tiempo me han hecho sonidos racistas, no es la primera vez que me pasa ni a mí ni a mis compañeros, tenemos que hacer algo», declaró el portero tras el encuentro.

Maignan, de 28 años, llegó al Milan en 2021 tras seis temporadas en el Lille. Ha sido internacional absoluto en 13 ocasiones con Francia y se ha hecho con la titularidad de la selección después de que el histórico Hugo Lloris anunció su retirada del equipo nacional tras el mundial de Catar.