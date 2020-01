Las últimas horas del mercado trazarán la actualidad de la plantilla

Tranquilas se plantean las horas finales de este mercado invernal para el Real Betis. A pesar de ello, y teniendo en cuenta la situación de algunos jugadores, no se puede asegurar a ciencia cierta que esté todo dicho, a sabiendas del frenesí originado cada año en el tramo final, cuya clausura tendrá lugar este viernes 31. A las posibles salidas de Tello -en el punto de mira de la afición y del club- y Francis -cabe la posibilidad de que salga cedido-, se suma el posible cambio de aires de Toni Sanabria, actualmente militando en el Génova, desde hace un año.

El delantero paraguayo se encuentra cedido en el conjunto italiano hasta final de temporada por la entidad verdiblanca y, desde hace varios días, ha salido a la luz el interés del Alavés por hacerse con sus servicios, junto al de otros clubes que no han sido destapados hasta la fecha.

Al jugador todavía le quedan dos años de contrato con el Betis, ya que prolongó su vinculación hasta 2022, y su próxima parada podría residir en tierras vascas, dada la buena relación que los heliopolitanos tienen con los de Álava, a los que ya han prestado hasta final de la presente campaña a Camarasa e Ismael. En este sentido, la ruptura de la cesión con el equipo de la Serie A podría confirmarse en estas últimas horas de mercado.

LA PORTERÍA, OTRA ÁREA PENDIENTE

Otra de las áreas que se mantienen pendiente de reforzar es, sin duda, la portería, según ha adelantado el programa de ‘El Pelotazo’ de Canal Sur. Amén de la notable actuación de Joel Robles como titular indiscutible, el papel desempeñado por su suplente, Dani Martín, resta toda competencia para dicho puesto. Es cierto que no se puede valorar a un jugador sin tener minutos, pero si no los tiene, por algo será. Más si cabe después de que sus actuaciones no sean meritorias para un internacional sub 21.

Si a ello se le suma su coste -el Betis pagó cerca de 5 millones al Sporting de Gijón por hacerse con sus servicios-, es evidente la necesidad del club de rastrar el mercado en busca de un sustituto que pueda jugarse el puesto con Joel.

En tan sólo cuatro encuentros -dos de Liga y dos de Copa del Rey-, el guardameta asturiano ha encajado 7 goles, y en el último de ellos su equipo fue descalificado de la competición copera.