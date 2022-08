Manual de resistencia y liderato para el Betis (1-0)

Un golazo de Borja Iglesias a los 34 minutos le valió al Betis para llevarse la victoria (1-0) y firmar un pleno de tres triunfos, en este caso al superar a Osasuna, que llegó a Sevilla también con dos triunfos y que plantó cara en busca de algo positivo, pero no supo aprovechar que jugó desde el minuto 73 con uno mas por la expulsión del central argentino Germán Pezzella.

Salió bien el Betis, pero no encontró la vías de marcar y fue Osasuna el que se creció con el paso de los minutos, aunque no aprovechó sus opciones y el rival sí lo hizo para irse al descanso en ventaja, mientras que en la segunda los locales no supieron sentenciar y los visitantes tampoco encontrar el tanto del empate ante la inferioridad numérica del adversario.