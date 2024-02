Manuel Pellegrini recupera a William Carvalho en el entrenamiento previo a viajar a Zagreb

El Real Betis ha saltado a la Ciudad Deportiva Luis del Sol el día previo a viajar a Croacia para medirse al Dinamo Zagreb en la vuelta de los playoffs de Conference League, tras caer en jueves pasado 0-1 en el Benito Villamarín.

Once Bajas son las que tendrá el conjunto verdiblanco para medirse al equipo dirigido por Sergej Jakirovic: Ayoze, Guido, Isco, Bartra y Abner, lesionados, y Chimy, Sokratis, Altimira, Fornals y Sabaly que no están inscritos. Germán Pezzella, sancionado en la ida, tampoco viaja a tierras balcánicas.

Dos noticias que sobresalen en el entrenamiento son William Carvalho y Marc Roca. El portugués, tras acusar unas molestias físicas que le impidieron ir convocado frente al Alavés, ha estado presente con sus compañeros en la sesión y apunta al once de Zagreb. El barcelonés, que también irá citado a Croacia, no ha completado el entreno con el grupo y ha realizado trabajo específico, algo programado que no reviste de mayor importancia.

Los canteranos Pleguezuelo, Enrique y Sorroche se han entrenado junto a sus compañeros y viajarán el próximo miércoles con el Betis rumbo a Croacia, en búsqueda de arreglar el desastre del pasado jueves en el Villamarín.