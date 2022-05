«No creo que el Barça esté en mal momento, llevan siete puntos más que nosotros»

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, no cree que el FC Barcelona, con el que se miden este sábado en el Benito Villamarín (21.00 horas), "esté pasando por un mal momento", pues "llevan siete puntos más" que el conjunto verdiblanco, aunque reconoce que "a lo mejor no es lo que se esperaba a principio de temporada" del equipo culé, al que se enfrentará en una "final" de las cuatro que le quedan en Liga.

"Deportivamente hablando, ellos llevan siete puntos más que nosotros en LaLiga y pasaron una fase más que nosotros en la Europa League, así que no creo que estén pasando un mal momento. A lo mejor no es lo que se esperaba del Barça a principio de temporada, porque no peleó el título de Liga, pero sigue siendo un plantel con uno de los presupuestos más altos que el nuestro", comentó Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo.

En este sentido, el preparador chileno explicó que el enfrentamiento será "una final", como "tienen que ser las cuatro" que le quedan al equipo verdiblanco. "Peleamos por intentar conseguir un puesto de Champions con equipos que nos llevan tres, seis o siete puntos de ventaja así que ya no podemos perder más si queremos tener alguna oportunidad", aseguró.

Pellegrini afirma que su equipo va a "seguir luchando mientras las matemáticas lo permitan", por lo que van a tratar de repetir la hazaña que lograron en la primera vuelta. "Vamos a tratar de salir a jugar como hemos hecho durante todo el año. Tal y como hicimos en el Camp Nou, que les ganamos, intentaremos hacerlo ahora en Sevilla otra vez", declaró.

El entrenador bético coincidió con Xavi Hernández en que las últimas jornadas son como una competición aparte. "Son una miniliga, porque de momento el Real Madrid se escapó con puntos que ya eran prácticamente indescontables bastantes fechas atrás", dijo Pellegrini.

"Nuestra opción es intentar clasificarnos para la 'Champions' y para eso están el segundo, el tercer y el cuarto lugar, y hay cinco equipos involucrados en eso. Yo creo que salir segundo también es importante porque te da la posibilidad de jugar la Supercopa", explicó el chileno.

"Cuando uno participa en las copas, ya sea bien en la Copa de Europa o en la Copa del Rey, con un partido falso te vas afuera y hay que mirar en qué posición está uno en la liga. A nosotros nos permitió hasta estas fechas seguir aspirando a cosas que quizás a comienzo de temporada nadie se imaginaba", aseguró.

Sobre su rival, cree que "lo más dificultoso es la calidad que tienen sus jugadores". "Es un Barcelona que se potenció muchísimo en la ventana de invierno para traer jugadores nuevos, para intentar salvar la temporada que estaban haciendo. Está en este momento en el segundo lugar y yo creo que ha demostrado que la calidad la tiene tanto en su juego como en sus individualidades", afirmó.

Para hacer frente al equipo culé, Pellegrini cree que lo mejor es utilizar el "estilo de juego" con el que intenta "combatir a todos los equipos de la misma manera". "Por supuesto que necesitamos plantear diferentes tácticas, porque no es lo mismo jugar contra el Barcelona que contra el Elche o el Villarreal, así que mañana veremos cuál es la mejor forma de jugar contra ellos", aseguró.

El Betis llega en una mala racha después de no conocer la victoria en sus últimos tres duelos. "Es preocupante estar tres partidos sin marcar, pero el volumen ofensivo lo hemos mantenido", explicó. "Yo creo que ha sido una semana más que especial, no solo por la feria, sino también por haber ganado la Copa del Rey. Por supuesto que hay un ambiente de alegría en todos los hinchas del Betis y en toda la ciudad", contó Pellegrini, que cree que puede producir "cierta relajación" a sus jugadores. "Mañana, en los 90 minutos, tenemos que demostrar que seguimos con la mentalidad y con la intención de pelear hasta el final por participar en la 'Champions'", afirmó.

En otro orden de cosas, alabó a Nabil Fekir, de quien dice que "ha hecho una buena temporada". El técnico chileno no cree que los últimos malos resultados tengan relación con las actuaciones del francés, de quien espera volver a ver en su mejor versión. "En la medida que el equipo mejore es porque los rendimientos individuales también mejoraron así que espero que Nabil termine la temporada en el mismo nivel al que ha estado", comentó.

Por último, Pellegrini explicó que a las bajas de Camarasa y Montoya se sumará Hector Bellerín, que "se despertó en la mañana no sintiéndose bien" y "se suma a la lista de lesionados". Sin embargo, dio la buena noticia con Joaquín, quien "se puso un vendaje de precaución porque tiene una molestia en un ligamento pero no le impide actuar".