Pellegrini: «El fútbol es presente y si no se gana hay que hacerlo distinto»

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha hecho un canto al pragmatismo y a las luces largas que le dan medio siglo de experiencia en las canchas y en los banquillos, y ha afirmado que "el fútbol es presente y, si no se gana, hay que hacerlo distinto" para lograr los objetivos o para revertir las tendencias.

Pellegrini reflexionó, en una entrevista con la Agencia EFE, sobre el Betis, sus objetivos esta temporada, su segunda temporada en Heliópolis, y las expectativas de una plantilla que ocupa la quinta posición en LaLiga con 21 puntos y la segunda en el Grupo G de Liga Europa, aunque tocada por las tres derrotas consecutivas previas al parón (Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla) en una semana calificada como "negra" por el técnico santiaguino.

No obstante, Manuel Luis Pellegrini Ripamonti lo analiza todo con asepsia y racionalidad matemáticas, no en balde ha pasado 48 de sus 68 años pegado al verde desde que debutó como jugador y entrenador en el Universidad de Chile en 1973 y 1988, respectivamente: aúna aplomo y experiencia para no descomponerse cuando pintan bastos

"Esto es más que puntuar por partidos, es global, y en todo el año 21 hemos perdido cuatro o cinco partidos, es el equipo que menos ha perdido", afirmó el chileno, quien no le quitó hierro a la mala racha de su equipo, aunque consideró que el "resumen global es bueno con una negra semana" tras la que el "equipo se encuentra bien después de tres partidos complicados".

Como quien hace un cálculo infinitesimal, el 'Ingeniero' tiró de repertorio para diseccionar las causas por las que su equipo se cayó tras la noche cenital de la goleada al Valencia (4-1), después de que sus jugadores, según dijo, tuvieron la mentalidad y la ilusión de "pegar un salto" para entrar en los puestos de Liga de Campeones y la "ambición" de "estar siempre" ahí arriba.

Se interpuso en ello la realidad de un Atlético "con un presupuesto inmensamente más grande" que el del Betis, un Bayer Leverkusen "muy potente" en la Bundesliga y, además, el derbi ante el Sevilla, un "equipo de Champions" contra el que el conjunto bético jugó, además, con un jugador menos por la expulsión del argentino Guido Rodríguez al filo del descanso.

No puso, sin embargo, paños calientes Pellegrini a "la mala actuación" de los suyos que hay que saber "asimilar, y pensar que esta semana hay también partidos", para que su equipo siga metido en la pelea por los puestos europeos.

Los próximos partidos del Betis en Liga son ante el Elche, este domingo en el Martínez Valero, el Levante y el Barcelona e, intercalados, los de Liga Europa frente al Ferencvaros húngaro en el Villamarín y el Celtic en Glasgow para intentar el pase a octavos o a la eliminatoria de dieciseisavos en caso de quedar segundos.

Ante este horizonte, Pellegrini dijo que lo importante es "llegar a la meta" y que, lo mismo que hay objetivos por etapas como una clasificación europea "que no es fácil", "las metas se analizan a final de año, partido tras partido", y hay "muchísimo trabajo por realizar" en un año en el que, apuntó, se ha dado el paso adelante respecto al anterior "por la sencilla razón" de estar jugando una competición más.

Por ello, argumentó que, pese al bache, el equipo "por supuesto que sí" está cumpliendo con las expectativas con 21 puntos en Liga que le mantienen en el objetivo de la posición europea y que en las últimas diez temporadas "nunca" habían conseguido los verdiblancos a estas alturas del campeonato.

Consideró, respecto a una posible decepción del beticismo tras los últimos resultados, que "el mismo equipo había generado las expectativas por sus resultados" y que "cuando uno tiene capacidad de generarlas, eso también es positivo".

Sobre el carácter pendular del fútbol en función de los resultados, el técnico chileno no eludió pronunciarse tampoco por cómo lo que hasta ayer era una gran virtud, la gestión de la plantilla para dosificarla en tres competiciones, se puede volver hoy en críticas de quienes mantienen que siempre ha habido titulares y suplentes.

En este sentido, Pellegrini afirmó que, desde la premisa de que la Liga es prioritaria y hay que "intentar llegar lo más lejos posible" en la Liga Europa, "si se analizan los cambios, en Liga no son tantos, y de Liga a 'Europa League' son muchos".

"Uno, además, tiene una serie de parámetros que no está a disposición del hincha ni del periodismo para hacer las alineaciones iniciales", aseveró el entrenador verdiblanco, quien subrayó que "al final uno tiene que jugársela con una formación que en once meses ha dado las satisfacciones necesarias para pensar que es el camino correcto".

Con la certeza de que ahora llegan "rivales que están peleando el descenso y van a ser tan difíciles como los que están en punta" y de que llega el "desafío" adicional de la Copa del Rey, Pellegrini cerró filas con sus 25 futbolistas, un plantel que "se merece un respaldo" y en el que, "salvo hecho puntual que haya que arreglar", no existe intención de cambios en el mercado de invierno: "la plantilla está respondiendo; la formación del plantel se ha de hacer en gran parte en el mes de junio", precisó.