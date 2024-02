Pezzella: «Uno de los grandes responsables de mi renovación es Manuel Pellegrini»

Poco antes del mediodía de este martes comparecía Germán Pezzella en su acto de renovación en el que se anunció que ampliaba un año más, hasta 2026, su vinculación con el conjunto verdiblanco, algo que la entidad hizo oficial ayer a través de sus redes sociales.

El central argentino nacido en Bahía Blanca comentaba el cambio que ha experimentado el Betis desde su llegada en 2015 en su primera etapa hasta su vuelta en 2021: «la línea ascendente era muy clara, no solo en lo deportivo, en el cambio en las instalaciones, en los cuidados para el jugador en el día a día...», a lo que añadió: «no se trata de que te toque un Betis mejor. Al final se mejora estando desde adentro y aportando cada uno lo suyo».

Germán Pezzella sigue creciendo y aumentando su relevancia dentro del equipo, como así comentaba Fekir, incidiendo en que es «una renovación muy merecida», Guido, quien reseñaba la importancia de su compatriota para el club, o Isco, quien también tuvo palabras de agradecimiento para el central destacando lo bien que «sabe conectar con todos y que siempre está pendiente de los pequeños detalles». Agradecimiento que fue mutuo al término por parte de Germán.

El segundo capitán bético cuenta ahora mismo con 169 partidos jugados, cifra que seguirá en aumento hasta 2026 y podría alcanzar a Guardado, extranjero con más partidos jugados en el club: «Andrés se fue con 37 años y 218 partidos, siendo una leyenda del club. La cantidad de partidos que alcanzó no es poca cosa pero intentaré hacer lo posible».

Al igual que en las llegadas de jugadores, el club le puso sendos vídeos: de su familia, sobre la que destacó el factor clave que juegan y el esfuerzo que hicieron y hacen cada día por seguir disfrutando del fútbol, y de sus compañeros de selección, entre los que vimos a Rulli, Foyth, Dibu Martínez, Lo Celso y Tagliafico.

Sobre el último, lateral izquierdo del Olympique de Lyon , gran compañero suyo en la albiceleste, se ha hablado en el entorno verdiblanco sobre su incorporación al Betis. «Hablo mucho con él, somos compañeros desde la sub 18 y hemos vivido muchas cosas juntos desde ahí. Entre mate y mate en Argentina hablamos de nuestros clubes, pero no me gusta meterme en su puesto. Es amigo mío y ambos nos deseamos lo mejor», comentaba Pezzella.

Por último, otro de los temas importantes fue las aspiraciones del equipo que dirige Manuel Pellegrini, a lo que el argentino respondía demostrando la ambición que existe en el club y en el vestuario: «estamos sextos y no nos marcamos un tope tampoco. El fútbol son sensaciones, y hemos sufrido lesiones, pero estamos sextos y queremos ser quintos o cuartos», aclaraba el central, teniendo claro la dificultad de cada partido.