Rebajan a cierre parcial la clausura total del Benito Villamarín

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rebajado la sanción previa del Comité de Competición de cierre total del Benito Villamarín, estadio del Real Betis, por el caso Joan Jordán a una sanción de cierre parcial, también para los dos próximos partidos de los béticos en su feudo.

"Este Comité de Apelación acuerda la clausura parcial del estadio, acotado a la zona completa del sector de animación desde la zona desde que se realizó el lanzamiento del objeto que impactó en el jugador del Estadio Benito Villamarín, durante los dos siguientes partidos que el Real Betis Balompié tenga que disputar como local", reza la resolución de Apelación.

Así, Apelación estima parcialmente el recurso del Real Betis contra la resolución del 19 de enero de 2022 del Juez Disciplinario de Competición, que imponía al club verdiblanco la sanción de clausura total de sus instalaciones durante dos partidos, al considerar que la actitud del Real Betis tras los hechos sucedidos fue la correcta para evitar que la situación fuera a más.

"También ha de examinarse cómo se ha reaccionado frente a los hechos acontecidos con posterioridad a la agresión al jugador del equipo rival. En este punto debemos tener en cuenta las conductas coetáneas y posteriores, de tal manera que la sanción nunca puede ser la misma si se colabora en un grado adecuado, o cuando dicha colaboración no existe. Pues bien, la valoración de dicho proceder del recurrente permite a este Comité considerar más adecuada y proporcionada la sanción de clausura parcial del Estadio", esgrime Apelación.

Eso sí, Apelación considera que el Real Betis no hizo lo necesario para prevenir lo sucedido. "El Club no adoptó las medidas de prevención exigidas, y acordes a la declaración del encuentro de alto riesgo, conclusión esta que a la vista del expediente y del recurso planteado debe ser confirmada por este Comité de Apelación. En definitiva, las medidas adoptadas no son suficientes para eximir de responsabilidad al club recurrente", apuntó Apelación.

No obstante, pese a rebajar la sanción de clausura del Benito Villamarín de total a parcial, Apelación desestimó el resto de recursos del Real Betis ante la resolución previa del Comité de Competición, siendo uno de esos recursos el de intentar que no se juzgaran los incidentes sucedidos como "graves". "No merece mucho desarrollo la desafortunada afirmación, a juicio de este Comité, de la predisposición del Juez Disciplinario, desde el inicio, a juzgar los incidentes como graves", concluyó Apelación.

También desestimó Apelación el recurso del Betis pidiendo la anulación de la resolución por defectos de forma, pues el Comité asegura que el acta arbitral contempla adecuadamente lo sucedido y que se permitió presentar alegaciones de forma correcta dentro de un plazo establecido.

Cabe recordar que los hechos sucedieron en el derbi de Copa del Rey entre Betis y Sevilla, del sábado 15 de enero, cuando un aficionado local lanzó un palo de plástico PVC al terreno de juego que impactó en el jugador del Sevilla Joan Jordán, que tuvo que abandonar el terreno de juego y ser atendido. El partido se detuvo y se reanudó un día después con triunfo de los verdiblancos por 2-1.