Rubi: «Queremos salir de las turbulencias; no temo por mi puesto»

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', dijo este viernes que a su equipo, quinto por la cola con 12 puntos, le "toca pasar turbulencias" y "salir de ellas", y, sobre su futuro, aseguró que no teme por su puesto.

Antes de dirigir el último entrenamiento vespertino, tras el cual la expedición bética viajará a la capital de España para medirse este sábado con el Real Madrid, Rubi señaló que espera "un partido complicado" porque "todos en Primera División lo son", y subrayó que su situación personal "ya es pasado" para él.

"Estoy en el día a día. Me encuentro muy bien, muy fuerte y con muchas ganas de ganar el partido. No sé si hay algún club en España que haya ganado tres años seguidos en el Bernabéu en Liga. Puede ser un día muy importante", destacó en alusión a las victorias logradas por el Betis en sus dos últimas visitas al estadio madridista.

Recordó que el Real Madrid "empató en casa en la primera jornada ante el Valladolid y todo lo demás lo ha sacado" adelante, por lo que aseveró que se encontrarán con "un Madrid fuerte, como cada año, y con muchos recursos", un rival que puede "llegar de muchas maneras en ataque".

Cuestionado por la obligación de su equipo de seguir sumando de tres en tres, el técnico verdiblanco reconoció que "sigue habiendo la necesidad de volver a ganar" y añadió que el partido del miércoles contra el Celta "era un día importante porque, si no, el equipo quedaba en posición de descenso por tercera jornada consecutiva" y, además, jugaban ante su afición.

Sobre su situación personal, consideró que "si hay que graduar la seguridad de 0 a 100", desconoce "en qué porcentaje estará", aunque se siente seguro porque están "trabajando al máximo el club lo sabe" y la "idea es sacar al equipo de ahí abajo".

"Nos tenemos que centrar en media tabla para luego conseguir los objetivos. Yo no temo por mi puesto. En dos días hemos tenido poquísimo trato (con los dirigentes del club), pero es que la cercanía ha sido siempre muy grande y muy buena. No ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Todo el personal del club ha sabido estar siempre en los momentos complicados", aseveró.

Rubi reiteró que no quería más preguntas en relación a Quique Setién. "Aunque solo sea por mí, me gustaría que no me hicieran muchas más preguntas del técnico anterior. Ya lo he valorado mil veces, ha hecho un buen trabajo y ahora estoy yo. Por respeto a mí, no hay que insistir más en eso", reclamó.

El entrenador catalán también se refirió a la celebración bética tras el segundo tanto anotado ante el Celta de Vigo. "Estamos muy unidos dentro, reafirma lo que dije. Nos toca pasar turbulencias, queremos salir de ellas y lo vamos a hacer desde la unidad. Orgulloso de que sea así", afirmó.